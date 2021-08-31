經濟

前上司：楊金隆未按例申報利益衝突

【明報專訊】港交所（0388）上市審查組前聯席主管楊金隆涉嫌收受上市顧問林楚華款項，涉及利益衝突一案昨日續審。港交所時任上市科首次公開招股交易部董事總經理簡愛嫦接受控方盤問時指，楊金隆處理良斯集團（1683）等4宗上市個案申請時，並無申報他和林楚華的關係，並指若如實申報，將要求楊金隆接受6個月冷靜期，其間不能處理新股申請。

涉4宗上市個案

簡愛嫦於案件發生時為楊金隆上司，她指出，在楊處理良斯、F8（8347）、國茂（8428）及Classified（8232）4宗上市申請時，未見他申報與林楚華關係，以及曾獲林協助申請馬會會員事宜。她表示，印象中楊曾作出一項利益申報，但不記得個案是否與案中第二被告林楚華有關。在區域法院法官林嘉欣進—步追問下，簡愛嫦不諱言金融圈子細，很多時會將友情及工作關係混為一談，但她明言，楊應有意識申報利益衝突情况，就算將來毋須永遠避席，也最少須受6個月冷靜期限制。控方其後追問楊、林之間的錢銀往來時，簡愛嫦指出她當時已非楊的上司。辯方代表律師提到，控辯雙方已同意楊金隆已經向林楚華歸還100萬元事實，並質疑控方繼續詢問二人錢銀往來，有超越簡愛嫦向廉署提供的證供範疇之嫌反對提問。

此外，港交所首次公開招股審查組副總裁曾少媚稱，交易所依例取得基石控股（1592）上市的配售部分承配人名單時，雖然知道林楚華獲承配750萬股，但是當時她並不認識林楚華，亦不知道楊金隆與林楚華的關係。她表示，在處理基石上市時，港交所更曾收到兩次投訴，包括質疑基石在高負債及有透支下，有否足夠資本營運，楊最終仍有參與審批基石控股的上市申請。她又透露，楊金隆曾在太平基業母公司PF Group（8221）申請上市時，申報有利益衝突，因此沒有處理後續工作。

相關字詞﹕曾少媚 簡愛嫦 良斯 林楚華 楊金隆 港交所

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