前上司：楊金隆未按例申報利益衝突

涉4宗上市個案

簡愛嫦於案件發生時為楊金隆上司，她指出，在楊處理良斯、F8（8347）、國茂（8428）及Classified（8232）4宗上市申請時，未見他申報與林楚華關係，以及曾獲林協助申請馬會會員事宜。她表示，印象中楊曾作出一項利益申報，但不記得個案是否與案中第二被告林楚華有關。在區域法院法官林嘉欣進—步追問下，簡愛嫦不諱言金融圈子細，很多時會將友情及工作關係混為一談，但她明言，楊應有意識申報利益衝突情况，就算將來毋須永遠避席，也最少須受6個月冷靜期限制。控方其後追問楊、林之間的錢銀往來時，簡愛嫦指出她當時已非楊的上司。辯方代表律師提到，控辯雙方已同意楊金隆已經向林楚華歸還100萬元事實，並質疑控方繼續詢問二人錢銀往來，有超越簡愛嫦向廉署提供的證供範疇之嫌反對提問。

此外，港交所首次公開招股審查組副總裁曾少媚稱，交易所依例取得基石控股（1592）上市的配售部分承配人名單時，雖然知道林楚華獲承配750萬股，但是當時她並不認識林楚華，亦不知道楊金隆與林楚華的關係。她表示，在處理基石上市時，港交所更曾收到兩次投訴，包括質疑基石在高負債及有透支下，有否足夠資本營運，楊最終仍有參與審批基石控股的上市申請。她又透露，楊金隆曾在太平基業母公司PF Group（8221）申請上市時，申報有利益衝突，因此沒有處理後續工作。