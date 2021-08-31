中銀香港減值撥備按季飈1.66倍

上半年純利逾125億 按年跌17.3%

中銀香港風險總監蔣昕解釋，第二季疫情仍反覆，該行有一部分客戶在還本付息上面臨較大壓力，故增加撥備以抵禦未來紓困政策終結後，有關客戶可能出現還本付息困難，且上季個別客戶受疫情相關因素影響，資產質量出現下跌，導致第三階段貸款餘額增加，而致撥備增加。

蔣稱該行有充分信心全年資產質素會保持好過市場平均水平，該行撥備計提會審慎而充足，隨疫苗接種計劃推廣，香港和全球其他地區經濟逐步復蘇，會令該行預期信貸損失模型參數改善。然而疫情有反覆，部分國家地區政局不穩定，相應對一些特定行業及特定地區客戶會帶來資產質量壓力，該行要密切監控相關風險做足充分撥備計提。

該行上半年淨利息收入按年少逾14%，經調整淨息差為1.1厘，按年跌40個基點，主要由於市場利率下降。財務總監隋洋補充，一個月的香港銀行同業拆息（HIBOR）去年至今持續下跌，但目前再下滑空間寥寥無幾，此情况下該行努力優化資產負債結構，增大生息資產餘額、加快高收益資產方面的投放、壓縮定期存款、提升往來及儲蓄存款佔比等。中銀香港昨績前收報23.9元，無升跌。