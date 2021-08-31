六大內銀半年盈利近全雙位數增 建行︰增速已達今年高位

明報記者 歐陽偉昉、胡學能

昨日有中行（3988）及農行（1288）公布上半年業績，期內中行多賺11.8%至1128.13億元，農行多賺12.35%至1222.78億元。對於全年純利增長，建行的王江認為會與中國經濟走勢匹配，可期望有健康、較佳的利潤增長。他指上半年企業繼續復工復產，幫助信貸需求釋放，期內建行發放貸款高於整體資產的增長，提升了淨利息收入。此外，該行加強風險控制和處置不良資產，不良資產回撥亦有助其上半年利潤增長。

農行：淨利息手續費收入可穩定增長

農行行長張青松亦表示，隨着中國經濟繼續回升，淨利息收入和手續費收入可保持穩定增長，預期全年純利可穩中有升。他指該行今年上半年受惠生息資產規模增長10.8%，因而以量補價，帶動淨利息收入穩定增長，另外網絡金融、投行、信用卡收入按年有兩位數增長，有助手續費收入在減費要求下仍增長8.84%。

中行：淨息差仍有下行壓力

政府近年持續推動實體貸款利率降低，以減輕企業借貸成本，郵儲銀行（1658）董事長張金良表示，雖然淨息差目前仍然面臨下行壓力，但該行的現存貸款已完成向市場貸款利率（LPR）過渡，短期內對貸款收益率下降的最大衝擊已經過去。今年6月人民銀行行改變市場利率定價自律機制，存息上限改以基準利息加上點子計算，可緩解存息上升的壓力。

六大內銀中，除交行（3328）外，淨息差均按年下跌。中行副行長王緯預期，淨息差仍面臨一定下行壓力，因為去年以來LPR利率下降，以及貸款到期重新定價，令今年以來貸款收益率按年下降。該行已持續優化資產負債結構，持續優化存款結構，努力擴大低成本資金來源，努力將存款成本控制在合理水平，同時加強中長期貸款投放力度。

內銀不良貸款率則繼續下降，張青松表示，上半年該行新生的不良發生率為1.07%，同比降0.02個百分點，已呈穩定趨勢。作為資產質量領先指標的逾期貸款和關注類貸款，金額和比率在上半年也較去年底下降。今年重點關注低端製造零售業客戶、業務前景較差的延期還息還本的客戶，以及經濟轉型下，以及低效微利、負擔過重的中大型企業，包括部分內房、能源、地方政府債務平台等。