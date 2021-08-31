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譚仔最快下月招股 擬籌7.8億攻日澳

【明報專訊】路透社旗下IFR引述消息報道，本地連鎖食店譚仔雲南米線及譚仔三哥米線母公司譚仔國際，將於9月初上市聆訊，意味最快可於下月啟動招股，初步擬集資約1億美元（約7.8億港元）。國泰君安為其獨家保薦人。

譚仔國際今年4月遞交上市申請，據初步招股文件顯示，集團截至去年3月底年度純利約1.91億元，按年微跌3.45%，每間餐廳平均每日獲695名食客光顧，全年出售米線約2893.7萬碗。集團計劃將上市所得資金，用於擴大中、港、星的餐廳網絡，並進軍日本及澳洲，也會用於翻新餐廳及提升經營設備、國際品牌建設及一般營運資金。

內地茶飲連鎖店 古茗擬明年港上市

另彭博社引述知情人士透露，中國茶飲連鎖店古茗正考慮最快於明年在香港上市，可能集資3億至5億美元（約23.4億至39億港元）。知情人士表示，上市計劃仍在初步階段，其規模和時間可能仍會改變。古茗一名代表則表示，公司目前沒有上市計劃。

分拆有贊科技 有贊升逾一成

此外，今年2月宣布擬私有化、並以實物形式分拆旗下SaaS業務在主板上市的中國有贊（8083），昨日公布改作公開招股形式分拆有贊科技上市，並已正式遞交上市申請。消息刺激該股昨日升逾一成。據更新後初步招股文件，有贊科技今年上半年虧損顯著擴大至2.97億元人民幣，收入則按年跌6%至6.7億元人民幣。

明報記者

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