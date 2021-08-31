經濟

證監指兩海外樓盤疑涉集體投資 業界：預警成效不大 執法有限制

【明報專訊】證監會昨日就3個疑似「集體投資計劃（CIS）」個案發出警示。3個項目分別為投資海外物業、位於日本大阪的「@RLiS_house 難波」、位於英國曼徹斯特的「The Element」及數碼代幣「LABS Security Token」（見表1）。證監會指出，上述投資計劃表面上具備集體投資計劃某些特點。有業界人士認為，證監會的預警成效不會太大，並指有部分銷售活動可能是走在灰色地帶，監管機構執法存在一定限制。

非認可投資計劃 不得向公眾發售

根據證監會公告，上述3宗個案的投資安排表面上已具備《證券及期貨條例》所界定的集體投資計劃的某些特點（見表2），由於未獲證監會認可，不得向香港公眾發售。證監會稱，向香港公眾發售非認可集體投資計劃，或在沒有取得證監會牌照或註冊的情况下推廣或分銷集體投資計劃，或屬犯罪。另外，如集體投資計劃涉及海外物業及海外計劃營運者，香港監管機構包括證監會未必可以提供法律或監管協助。

有從事合規工作的業界人士認為，預警成效不會太大，估計證監會只是「提醒吓」，並指若這類銷售活動真的違規，應直接執法，否則難以杜絕。惟他指出，今次事件的問題核心，是市場上有部分投資活動本身可能就是「走法律罅」，如果監管機構強行執法而在法理上被挑戰，或會形成一個案例，影響日後業界運作。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，非認可投資安排涉及高風險，投資者可能損失全部投資，呼籲投資者在投資前查閱新增的警示，以及了解有關安排有否獲證監會認可。

地監局通知代理留意

地監局回應稱，將向持牌地產代理發出通訊，提示他們要閱讀及留意證監會相關網頁，避免進行或推廣非認可的集體投資計劃。地監局提醒，購買境外物業，尤其未建成物業，十分複雜並涉及風險，即使透過本地持牌地產代理交易，亦無法確保物業能如期落成。

集體投資計劃泛指一些有匯集性質的投資產品，常見的有互惠基金及單位信託基金、強制性公積金產品和房地產投資信託基金。一般而言，集體投資計劃必須由獲證監會發牌或註冊的中介人銷售。非認可集體投資計劃通常只可銷售予專業投資者。

相關字詞﹕地產代理監管局 集體投資計劃 證監會

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