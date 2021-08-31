經濟

燒錢谷社區團購 美團上季蝕逾22億

【明報專訊】美團（3690）昨收市後放榜，由於加大投資「社區團購」業務，導致上季錄得經調整淨虧損22.17億元（人民幣，下同），惟表現仍勝預期，蝕錢幅度亦按季稍為收窄。面對近期監管措施愈推愈多，董事長兼首席執行官王興昨於業績會上稱，美團對未來發展仍然樂觀，強調追求長遠價值，短期盈利非公司目標。美團績前收報228.4元，升1.5%。

季內，美團總收入按年急升77%至437.59億元勝預期，當中仍以餐飲外賣貢獻逾五成最多。不過按賺錢能力計，則以到店、酒店及旅遊錄得36.64億元最多，按年急漲93.7%；其次為餐飲外賣的經營溢利錄得24.47億元。近年主打的新業務，收入雖然翻逾一倍至120.32億元，卻錄得經營虧損92.38億元，燒錢速度較去年同期加快超過5倍，拖累美團上季未能扭轉蝕錢勢頭。

冀增無人車無人機 減外賣員負擔

美團重申，社區電商業務「美團優選」仍是公司最重點的投資領域，期內進一步擴大地域覆蓋，並加深對低綫市場的滲透；同時透露期內新業務的經營虧損率，已改善4.8個百分點至負76.8%。美團強調，將會繼續大力投資，以改進旗下產品供給、供應鏈和履約能力。隨着業務規模的擴大，相信營運效率及單位經濟效益亦有所提高。

至於受市場關注的外賣騎手權益問題，公司稱已推出多項計劃及措施以改善外賣騎手的整體福利，同時通過「站長培養計劃」幫助外賣騎手優化長期職業發展路徑，未來有望將無人配送車和無人機融入公司的配送網絡，進一步減輕外賣騎手的負擔，幫助他們提高配送效率。

王興認數據監管影響廣告業務

另被問及中央有關數據安全的監管，王興坦言對營銷廣告業務產生一些影響，美團將再評估。他續說，公司會繼續跟進相關監管政策，強調美團非常重視用戶隱私且有嚴格標準，將會進一步了解最新監管政策，以及中央擔憂之處。

相關字詞﹕數據安全 外賣騎手 美團

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