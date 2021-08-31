美團收購摩拜未依法申報 市監局調查

稱8共享消費品牌整改 遏制漲價

市監局表示，在市場監管總局的行政指導下，哈囉、青桔、美團（3690）、怪獸、小電、來電、街電、搜電等8個共享消費品牌經營企業積極整改，取得成效，共享消費領域價格漲勢得到有效遏制，標價逐步透明化、規範化。

市場監管總局舉例稱，共享叉電器行業價格整體小幅回落，相關企業提出了整改計劃，包括進一步完善定價規則，與合作商戶溝通協商，通過直接降價或者降低計費單元等方式下調部分機櫃價格。其中，街電逾8萬台機櫃降價，小電、搜電、怪獸、美團分別有數千台機櫃降價。目前各品牌平均價格為每小時2.2至3.3元人民幣，標價在每小時3元及以下的機櫃佔比69%至96%，從最高價格佔比來看，均不超過1%。

此外，美團昨日在業績公告中表示，市場監管總局自今年4月起針對公司展開的反壟斷法相關調查，目前仍在進行中，公司會積極配合國家市場監督管理總局的調查，但現階段無法預測相關調查的情况或結果，公司可能會被要求改變其商業慣例及/或被處以高額罰款。