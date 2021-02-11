內地未成年網遊 限周末假期1小時 網易美股曾急挫逾8% 騰訊ADR跌4%

明報記者 蔡穎霖

根據《通知》所指，為針對未成年人過度使用甚至沉迷網路遊戲問題，有關當局進一步嚴格管理措施，切實保護未成年人身心健康。當中列明4項措施，包括將未成年人遊戲時間由假日的3小時，不但大幅壓縮至1小時，更限制於周五至周日及法定假日的晚上8時至9時；其他時間一律不得向未成年人提供網絡遊戲服務。

當局表示，有家長反映「青少年沉迷網絡遊戲，嚴重影響正常學習生活和身心健康，甚至導致一系列社會問題，使許多家長苦不堪言，成為民心之痛」。值得留意的是，國家新聞出版署2019年曾規定網絡遊戲企業向未成年人提供服務的時間（見表），但當局稱有不少家長反映該標準仍較寬鬆，建議從嚴壓縮。

當局推實名驗證系統 接入所有網遊

為配合落實遊戲時間限制，國家新聞出版署會推出實名驗證系統，要求所有網絡遊戲必須接入該系統，並規定不得以任何形式（包括遊客體驗模式）向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務。

同時，出版管理部門將加大檢查頻次和力度，對未嚴格落實的網絡遊戲企業，依法依規嚴肅處理。另外家庭、學校等社會各方面也要共管共治，為未成年人健康成長營造良好環境。

騰訊︰嚴格遵守 中手游將設防沉迷系統

面對中央新措施，騰訊回應表示，集團從2017年至今一直圍繞未成年人保護，持續進行各項新技術、新功能的自發探索與應用。集團未來將基於主管部門的最新要求，嚴格遵守且積極予以落實。中手游（0302）則表示，將確保旗下遊戲均按有關當局最新政策，設置實名認證和防沉迷系統。

課金年齡未進一步收緊

比起現行措施，今次《通知》在遊戲消費金額限制着墨不多，未見進一步收緊未成年人「課金」的年齡，仍維持於未滿8歲未能課金。以前，騰訊曾表明禁止未滿12歲玩家「課金」，亦透露在今年次季，來自16歲以下玩家的流水（即「課金」總額）比例僅2.6%（見圖），其中12歲以下玩家的流水比例為0.3%，佔比不高。