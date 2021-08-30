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內地買樓 港銀按揭方便慳息

【明報專訊】近年香港銀行積極推出專為港人而設的大灣區置業按揭計劃，讓計劃北上置業退休的港人有更多選擇。在香港為大灣區的物業申請按揭，不但申請流程可以在港完成，相對方便，利息方面更遠低於內地銀行提供的按揭。不過，目前港銀開通的灣區置業按揭範圍仍然有限，除了只為指定地區和樓盤服務之外，物業種類也有限制，申請前必須了解清楚心水物業是否在範圍之內。

撰文 李凱茵

現時在港推出大灣區按揭計劃的主要是中資銀行，因為能借助在內地的強大網絡為港人服務。目前港銀提供的灣區按揭計劃，息率為P-2厘，實際利率3.25厘。根據內地傳媒報道，廣州房貸利率今年曾多次上調，8月中首套房貸利率約為5.85厘，二套房貸更高達6厘以上。換言之，中、港兩地銀行提供的按揭計劃，息差超過2厘半。

經絡按揭轉介客戶服務部首席副總裁曹德明表示，雖然近年中國政府針對內地房地產市場持續推出不同的調整政策，但目前為止未見影響在港的灣區按揭申請，甚至可見港銀都正陸續推出及擴展有關計劃，例如招商永隆8月中時才全新推出的服務，而中信銀行亦把計劃擴大至覆蓋更多物業地點及類型。

有內地銀行戶口 申請可在港完成

對於目前仍在港居住的香港人，北上置業而選擇在港申請按揭的其中一項好處，當然就是申請流程較為便利。香港銀行標榜申請手續大部分，甚至全部可以在港完成，客戶毋須中、港兩邊走。不過，曹德明表示這僅限於在內地銀行有戶口的人士，沒有內地戶口的準業主，部分銀行的按揭申請仍然需要北上簽署文件。由於疫情影響現時仍未通關，所以有部分個案因而暫時未能完成。

在香港申請灣區按揭的另一便利之處，就是貸款是以港元結算，港人可以以港元償還貸款，免卻了經常兌換人民幣的麻煩及匯率風險。

綜觀各家銀行的灣區按揭計劃，多數只會承做樓價估值的60%至70%，因此首期需要預備得較充足。至於最高貸款額則有高有低，由1000萬至5000萬元不等。

港元結算 免除人民幣匯率風險

港人在港申請灣區按揭好處多多，限制也不少，其中最主要的是銀行目前只能承做指定的樓盤，物業種類則只限一手住宅。

曹德明表示，雖然香港銀行提供的灣區按揭服務正逐步擴充，但不是每家銀行的服務都能夠覆蓋國內大灣區九大城市。深圳、中山及珠海三個比較靠近香港的城市基本都有覆蓋，其他城市如東莞、惠州等港人熱門置業城市則未必包括在內。現時明確列出服務包含全部9個國內灣區城市的銀行，暫時只有工商銀行及中國銀行。

即使服務覆蓋心水物業所在城市，也不等於能適用於所有物業之上。曹德明指出，如果在內地覓得心水物業，要知道香港銀行有否提供按揭，除了自行向銀行查詢，也可以向負責樓盤的地產代理查詢。

留意不同銀行覆蓋不同樓盤

除此之外，現階段的按揭服務也只限於一手住宅樓盤。曹德明解釋由於一手樓盤的按揭服務有發展商合作較易進行，而二手樓的牽涉的問題範圍大很多，加上估價複雜，香港銀行仍有待摸索，所以暫未有提供一手住宅以外的按揭服務。商用物業的按揭，也同樣暫未開通。

至於現契住宅物業貸款，即是以內地已完成供款物業作抵押貸款的服務，仍是以住宅樓房為主，目前只有南商有就商用物業提供此項服務。

對於有意購買灣區物業作退休之用的人士還有件事需要留意，那就是時間的問題。曹德明表示由於香港銀行在批核灣區按揭時，會跟從批核香港物業按揭的流程進行，所以都會檢視申請人的年齡，以「75減」的方式去批核申請及按揭年期。換言之申請按揭人士的年齡愈大，獲批核的供款期會愈短。

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