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大埔中心交投減 均呎企穩1.5萬

【明報專訊】新界區上車屋苑盤源短缺，做價持續上升數月後，近日二手交投開始放緩。大埔區大型上車屋苑大埔中心，今年上半年交投活躍，但踏入第三季後成交量回落，本月至25日只錄得3宗成交，或成為兩年來交投量最低的月份，惟均呎則企穩1.5萬元水平。

明報記者 歐陽慧恩

近期大埔中心有長情業主沽貨勁賺離場。中原資深區域營業經理方翰達表示，大埔中心9座高層A室，實用451方呎，2房間隔，以668萬元易手，實呎14812元，由於單位裝修較舊，故成交價較市價略低約5%，並令屋苑全月均呎較上月稍為回落。原業主1985年以31萬元一手購入，持貨36年，帳面獲利637萬元或約20倍。方氏表示，屋苑成交價仍持續上揚，但鄰近區域近月少有新盤推售，預料市場消化目前做價後，交投可望平穩發展。

富麗花園2房686萬破頂

其他屋苑則仍錄得高價成交，中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳富麗花園1座中層D室，實用420方呎，以686萬元沽出，實呎16333元，成交價創屋苑2房新高。原業主於2015年以459萬元購入，持貨6年，帳面獲利227萬或升值49%。對上同類成交為1座高層A室，實用410方呎，本月以669萬元沽，實呎16317元。

MALIBU 3房1618萬沽 屋苑新高

將軍澳日出康城區亦錄破頂成交。利嘉閣分行首席聯席董事羅志雄表示，MALIBU 3B座高層A室，實用801方呎，3房套連儲物室間隔，望山及海景，以1,618萬元沽出，創屋苑分層二手新高，實呎20200元。原業主2018年3月以約1382.7萬元一手購入，帳面獲利約235.3萬元或17%。

中原副區域營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島6座高層E室，實用598方呎，屬2房連士多房間隔(即所謂「2房半」間隔)，以1148萬元易手，實呎19197元，屬屋苑同類成交價新高。單位原業主2017年12月以933萬元購入，帳面獲利215萬元或23%。

內地客3400萬沽澐瀚 實蝕逾五成

沙田九肚山澐瀚則錄得麗坪路一帶最大宗蝕讓個案。中原地產分行經理莊鈞雄表示，3座低層B室，實用1573方呎，4房連雙套房及工人套房間隔，連車位以3400萬元易手，實呎21615元。原業主為內地客，2018年以4184萬元公司名義購入單位，當時付樓價30%、即1255.2萬元印花稅；及後以380萬元購入屋苑一個車位，另付8.55萬元稅項，即總入市成本達5827.75萬元。現持貨3年，帳面蝕讓約1164萬元離場，若計及稅項及佣金等雜項開支，預料實蝕約2461.75萬元或54%。

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