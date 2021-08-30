經濟
睇樓速遞

香港地產

上嵐「清一色」1房 吸年輕家庭

【明報專訊】新界西北地區的發展日趨完善，建灝地產發展的屯門景秀里全新樓盤上嵐，提供112個實用面積介乎265至290方呎單位；值得留意的是，屋苑全數單位「清一色」屬1房戶，為近年同區罕見的設計，可作為區內年輕分支家庭上車客、及投資收租客的入市選擇。

明報記者 盧浩鏘

攝影 蘇智鑫

上嵐位於屯門景秀里2號，鄰近新地（0016）同區屋苑御半山，關鍵日期為2023年7月31日，樓花期長約2年；上嵐自7月開售以來，累積售出約40個單位。

發展商早前開放位於荃灣楊屋道88號Plaza 88 22樓的展銷廳，展出一個以18樓C室為藍本的交樓標準示範單位，實用面積290方呎，1房間隔連22方呎露台，為項目實用面積最大分層戶。單位採用淺色木紋地板，間隔方正；長方形設計的客飯廳連接室外露台，兩者合併使用可增添單位空間，買家亦可於日後放置戶外家具，打造私人茶座。項目最大特色在於樓層高度為3.5米（即約11呎5吋），高樓底的設計可讓買家日後考慮自建貯物空間，增添收納位置。

面積265呎起 樓層高度3.5米

上嵐所有單位均採開放式廚房設計，發展商於廚具配套上也花了心思，附上了歐洲品牌歌蘭尼的嵌入式電磁爐、微波爐、洗衣乾衣機、雪櫃、抽油煙機。方便住戶隨時享受煮食的樂趣。房間方面，套房間隔連浴室佔地約60方呎，放置雙人大牀後仍有空間放置衣櫃等設備；房間內設有近落地玻璃窗，採光度不俗。

浴室配套方面，牆身鋪砌雲石瓷磚，地板則以白色瓷磚作襯托，既美觀又耐用。

浴室屬企缸設計，亦配備鏡面儲物櫃；不過要留意，浴室內並沒有設置通風窗，發展商提供「浴室寶」抽氣通風機。

住客會所設施動靜皆宜

上嵐住客會所名為「Club Skye」，包括位於2樓的空中舒展運動區「Chill Fit」、綠意雅座「The Patio」 以及位於天台的「Skye Top」。「Chill Fit」以近年潮流的混合運動體能訓練體系CrossFit作主題，為住客提供不同健身設備。「The Patio」設特色垂直綠化牆，為室內住客會所引入自然綠化美景；頂層「Skye Top」則設有室外燒烤場地，除了為住戶提供日常康樂活動外，亦可成為親友聚會的場地。

上嵐附近雖然沒有大型購物商場，但不乏民生店舖如便利店及小量食肆等，為附近居民提供生活所需。住戶只需步行約5分鐘便可到達輕鐵景峰站，乘坐輕鐵約7分鐘即可到達屯馬線兆康站往返市區，盡享便捷生活。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

張文中DMALL伙牛奶公司攻港網購 「中資版港視」助惠康Market Place開發App
張文中DMALL伙牛奶公司攻港網購 「中資版港視」助惠康Market Place開發App
話你知：零售龍頭含冤逾十載
話你知：零售龍頭含冤逾十載
黃光裕出獄後設多家公司 攻超市酒窖等
黃光裕出獄後設多家公司 攻超市酒窖等
平保：疫情礙復蘇 壽險業務臨挑戰
平保：疫情礙復蘇 壽險業務臨挑戰
陳茂波：設債市委員會檢視債市運作
陳茂波：設債市委員會檢視債市運作
渣打：港金融市場業務 上半年錄雙位數增幅
渣打：港金融市場業務 上半年錄雙位數增幅
華融去年蝕1029億人幣 歸咎賴小民「激進經營」
華融去年蝕1029億人幣 歸咎賴小民「激進經營」
富達張宇翔：聯儲局減買債非加息 續看好美股
富達張宇翔：聯儲局減買債非加息 續看好美股
壞消息已反映 中資股機會多於挑戰
壞消息已反映 中資股機會多於挑戰
普徠仕沈文婷：美年底料退市 明年6月結束QE
普徠仕沈文婷：美年底料退市 明年6月結束QE
留意部分高息工具或從本金中提取派息
留意部分高息工具或從本金中提取派息
海倫司打造中國第一酒館
海倫司打造中國第一酒館
虛幣普及 市民易墮洗錢陷阱 業界籲提供更多資訊加強市民教育
虛幣普及 市民易墮洗錢陷阱 業界籲提供更多資訊加強市民教育
倘被要求出任股東或董事 市民應當心
倘被要求出任股東或董事 市民應當心
IKEA推小型店舖助擴張 適應疫情更易覓舖位
IKEA推小型店舖助擴張 適應疫情更易覓舖位
研究︰外匯波動或影響外資投資
研究︰外匯波動或影響外資投資
NFC表帶電子支付 將可自由綁定信用卡
NFC表帶電子支付 將可自由綁定信用卡
同一張卡可綁定多條表帶 冀刺激銷量
同一張卡可綁定多條表帶 冀刺激銷量
張兆聰：硬科技受捧 買南方中証
張兆聰：硬科技受捧 買南方中証
李澄幸：移民勿忘父母養老安排
李澄幸：移民勿忘父母養老安排
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：疫苗貢獻收入大 藥明購22454
金子：疫苗貢獻收入大 藥明購22454
張兆聰：流動性利A股 廣證候低吸
張兆聰：流動性利A股 廣證候低吸
簡志健、傅可怡：SEA在拉丁美洲發展機遇多
簡志健、傅可怡：SEA在拉丁美洲發展機遇多
《幫你格價》：房託分派大比併
《幫你格價》：房託分派大比併
沈永年：香港吃不到的潮州美味
沈永年：香港吃不到的潮州美味
陸振輝：識得玩 添福又添壽
陸振輝：識得玩 添福又添壽
趙海珠：聯儲局「收水」無改美元弱勢
趙海珠：聯儲局「收水」無改美元弱勢
陳大為：為何尚有游資焗人賭？
陳大為：為何尚有游資焗人賭？
陸振球：上善若水 留意中國水務
陸振球：上善若水 留意中國水務
陸振球：美國想共其他國家的富？
陸振球：美國想共其他國家的富？
林少陽：心態對了 陷困境也會有出路
林少陽：心態對了 陷困境也會有出路
技術取勝：港鐵處250天線之上
技術取勝：港鐵處250天線之上
謝偉銓：複製「以地養鐵」 補貼多元公交
謝偉銓：複製「以地養鐵」 補貼多元公交
李聲揚：令蘋果10年升10倍的CEO
李聲揚：令蘋果10年升10倍的CEO
蔡金強：美聯儲墮落 再推遲收水
蔡金強：美聯儲墮落 再推遲收水
徐家健：陷困境公司更換管理層 股價多升
徐家健：陷困境公司更換管理層 股價多升
艾雲豪：這是觀衆被愚弄或精神強暴的時代
艾雲豪：這是觀衆被愚弄或精神強暴的時代
蘇沛豐：東風績佳派息好 新能源車業務看俏
蘇沛豐：東風績佳派息好 新能源車業務看俏
李順威：基金預期重脹交易升溫
李順威：基金預期重脹交易升溫
劉思明：華電升幅溫和 待小型調整入市
劉思明：華電升幅溫和 待小型調整入市
何啟聰：阿里弱勢未改 看淡沽25205
何啟聰：阿里弱勢未改 看淡沽25205
瑞銀亞洲：美團憧憬業績 看好可購11478
瑞銀亞洲：美團憧憬業績 看好可購11478
摩根大通亞洲：股價績後回升 平保留意購25051
摩根大通亞洲：股價績後回升 平保留意購25051
周顯：基建延遲落成 打亂發展商陣腳
周顯：基建延遲落成 打亂發展商陣腳
王弼：美政府多少謊言 錯信代價不菲
王弼：美政府多少謊言 錯信代價不菲
曾淵滄：短炒打游擊 只能小賭怡情
曾淵滄：短炒打游擊 只能小賭怡情
湯文亮：移民潮活化香港
湯文亮：移民潮活化香港
陳永傑：美縱停買債 加息仍審慎
陳永傑：美縱停買債 加息仍審慎
廖偉強：移民留樓如留後着
廖偉強：移民留樓如留後着
布少明：放寬千萬以上住宅按揭
布少明：放寬千萬以上住宅按揭
馬泰陽：新盤齊起動 樓價穩步升
馬泰陽：新盤齊起動 樓價穩步升
Wetland開放式戶折實430萬 實呎1.6萬起 天水圍首見同類戶型 勢成區內做價新指標
Wetland開放式戶折實430萬 實呎1.6萬起 天水圍首見同類戶型 勢成區內做價新指標
HENLEY III加推45伙 折實均呎28682元
HENLEY III加推45伙 折實均呎28682元
「旅遊達人」袁學謙澳洲樓收租 補貼在港租樓
「旅遊達人」袁學謙澳洲樓收租 補貼在港租樓
瑧樺入伙兩月 204呎開放式月租逾萬
瑧樺入伙兩月 204呎開放式月租逾萬
雲海2房910萬沽 3年半帳蝕13萬
雲海2房910萬沽 3年半帳蝕13萬
大埔中心交投減 均呎企穩1.5萬
大埔中心交投減 均呎企穩1.5萬
內地買樓 港銀按揭方便慳息
內地買樓 港銀按揭方便慳息