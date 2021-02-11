雲海2房910萬沽 3年半帳蝕13萬

天鑄4房5080萬沽 6年帳蝕5%

此外，大碼豪宅放盤量增，市場上再有豪宅業主蝕讓離場個案。市場消息指，何文田天鑄7座中低層C室，實用面積約1,481方呎，4房雙套連工人房間隔，以5,080萬元易手，實呎34,301元。原業主2015年以5352.38萬元購入，持貨6年，帳面蝕讓272.38萬元或5%。

晉海1房745萬破頂 4年升逾三成

不過，將軍澳日出康城晉海錄得1房破頂成交。香港置業分區董事劉浩勤劉浩勤表示，將軍澳本月暫錄約260宗二手成交，較上月減少約35%，不過晉海1B座高層D室，實用面積約339方呎，以745萬元售出，創項目1房新高；實呎21,976元，呎價則創項目二手新高。原業主2017年10月559.9萬元購入，持貨約4年，帳面賺約185.1萬元或33%。

十大屋苑本周末12宗 按周回落三成

另外，多個新盤開售，加上二手盤源不足，令十大屋苑周末交投再度回軟。中原地產統計，十大屋苑周末共錄12宗成交，按周回落6宗或33.3%，其中鰂魚涌太古城、荔枝角美孚新邨及東涌映灣園則出現零成交。另美聯分行統計，十大屋苑周末則錄約13宗成交，與前周末同期跌約31.6%，連續28個周末保持雙位數水平。