「旅遊達人」袁學謙澳洲樓收租 補貼在港租樓

瑧樺258呎1房 預付一年租涉15萬

袁學謙租住的瑧樺單位，實用258方呎，採一房間隔，本報記者日前參觀他租住之單位，單位以簡約為主，除原裝提供、以橄欖綠色為主調的開放式廚房及浴室外，客廳就擺放了一張可變身成單人牀的貴妃椅，以及一張可摺疊的茶几，另有小量鮮花等作擺設，而睡房除一張雙人牀外，則只放置了一個掛衣架。

澳洲樓1.95萬租出 成雙租一族

袁學謙指，在疫情下較以往多時間留在家中，需要更多私人空間工作及創作，故一次過支付一年租金租入該單位，平均月租1.25萬元，相信為該廈最低月租的一房戶，實用呎租約48元水平。資料顯示，單位業主於2019年以約602.9萬元購入，現租金回報近2.5厘。

笑指港樓價貴 寧在海外買樓收租

被問及為何不選擇在港置業，袁學謙指，一來香港樓價貴，特別是他工作性質屬於「自由身」，買樓所需要的成本更高。不過，事實上，數年前他早已在外地置業。

據袁學謙透露，數年前他以約350萬港元，在澳洲距離墨爾本市中心約15分鐘車程的地方，購入一個實用約600多方呎的2房單位連一個車位，目前月租約1.9萬元，在扣除稅項及其他使費等，每月實際租金收入約1.3萬元，足夠他在港租住上述瑧樺全新單位，他認為這個「雙租」概念，相當適合他個人要求。

另方面，在疫情前，袁學謙可謂「百足咁多爪」，工作範疇除出外拍攝旅遊節目外，亦有活動主持，並開設公關公司、茶飲店及甜品店等，但他指，在疫情下，工作及生意大受影響，已有一年多時間無法在外地拍攝旅遊節目，而兩間茶飲店亦已暫時結業，待疫情好轉後才「重新出發」，故過去曾參與獨立樂隊的他，就趁這段時間推出新歌〈三百呎環遊世界〉。