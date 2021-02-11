HENLEY III加推45伙 折實均呎28682元

238呎開放式戶 折實669萬入場

THE HENLEY III昨日加推的2號價單，涉及45個單位，實用238至540方呎，由開放式至2房戶，扣除最高5%即供優惠後，折實669.18萬至1,803萬元，折實實呎25,246元至33,385元，折實平均實呎28,682元，較上周四公布的首張價單折實平均實呎28,200元輕微高不足2%。今張價單售價最低一伙為實用238方呎的3B座31樓E室，定價704.4萬元，折實669.18萬元，折實實呎28,117元。

若對比1、2號價單，最新推出實用238方呎的3A座31樓E室開放戶，定價711.1萬元，對比1號價單面積相同的3A座30樓E室定價702.1萬元僅高約1.3%，撇除樓層因素，估計屬原價加推。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，項目至昨晚暫收446票（中介人佔24票），較已公布價單126個單位超額認購逾2.5倍，預計未來兩天會加推3號價單，屆時有機會加價5%，樓盤最快本周末首輪開售。

揚海5日收2200票超額逾10倍

此外，揚海亦開售在即，市場消息指，項目自上周三收票，至昨晚暫收約2200票，較已公布價單188伙超額逾10倍。嘉里香港區總經理湯耀宗稱，項目至昨午已收逾2000票中，約八成為港島客，以南區及中西區為主，約七成有意購買一個單位，另有三成為大手客。他又指，已接獲不少買家對4房單位表示興趣，發展商或短期內會有相關公布。至於已公布的兩張價單，合共提供188伙，折實平均實呎32,069元。