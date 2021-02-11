Wetland開放式戶折實430萬 實呎1.6萬起 天水圍首見同類戶型 勢成區內做價新指標

明報記者 林尚民

Wetland Seasons Bay 1期，為天水圍私樓首設開放式單位，實用268至271方呎，惟數量極少，全盤1224伙中，開放式單位只佔16伙（以標準戶計），佔比僅1.3%。發展商昨加推的6號價單，就首度推出開放式戶，除是該盤首度推出外，更是天水圍區內首見，全為實用268方呎的5A座B6室，合共提供9伙，售價最低一伙為5A座1樓B6室，定價521.41萬元，扣除最高17.5%優惠後，折實價430.16萬元，折實實呎16,050元。

昨加推123伙 折實均呎15492元

此外，上述9個開放式單位，亦包括一伙特色戶，為5A座10樓B6室，實用同為268方呎，連149方呎天台，定價589.15萬元，折實486.05萬元，折實實呎18,136元，為項目呎價最貴的開放式戶。新地副董事總經理雷霆表示，Wetland Seasons Bay 1期上周六以價單形式發售的300伙全數沽清，兩輪推售後套現逾40億元，故昨日加推6號價單應市，涉及123伙，折實平均實呎15,492元，小部分單位有約2%的加幅，但由於單位的景觀及座向更佳，故屬原價加推，並有機會於本周末進行第三輪推售。

新地代理總經理胡致遠補充，今張價單定價521.41萬至1424.22萬元，折實430.16萬至1174.98萬元，折實實呎13,432至18,813元，整張價單定價市值逾10億元，項目即日接受購樓意向登記，將視乎收票情况考慮加推單位。

綜合市場資料，新盤市場過去兩日周末錄約347宗一手成交，與前周末的330多宗相若，信置（0083）大埔白石角逸瓏灣8兩日連售7伙，當中2座19樓D室，實用919方呎，連656方呎平台，以2251.88萬元易手，實呎24,504元，呎價創項目新高。本月迄今新盤市場錄約1180宗一手買賣，與上月全月約1250宗相若。

本月一手累沽1180伙 Wetland佔逾半

另方面，新世界（0017）、港鐵（0066）大圍站柏傲莊III，7月初公布因部分牆身之混凝土未達要求，而需要拆樓重建。據成交紀錄冊資料顯示，項目於上周五（8月27日）新增6宗取消交易，為公布拆樓重建以來，最多取消交易個案的一日，樓盤累計錄得26宗取消交易個案。