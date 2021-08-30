馬泰陽：新盤齊起動 樓價穩步升

樓市交投熾熱，樓價拾級而上，最新差估署數據顯示，7月份私人住宅售價指數報396.3點，連升7個月，與2019年5月的高峰396.9點僅差約0.15%。今年首7個月售價指數已累升逾4%。整體市場氣氛向好，料全年樓價有力升15%。

一手銷情熱，據本行資料研究部綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，本年迄今（截至8月22日）新盤合共售出約10700個單位，當中約5838個為今年推出的全新盤項目，即佔約54.6%；2020年或之前推出項目的貨尾單位則售出約4862個，佔餘下約45.4%，可見除了全新盤搶客，貨尾盤單位亦備受歡迎。

今年樓價料升15%

二手則受制於一手搶客，加上各區筍價盤源被高速消化，不少業主睇好後市，叫價強硬，買賣雙方漸進入拉鋸狀態，短期交投料放緩。據土地註冊處資料顯示，逾1000萬元二手住宅本年至今(截至8月23日)錄7384宗註冊，已超越去年全年6630宗水平，並迫近1997年7935宗的歷史高位；料今年全年註冊量將創紀錄新高。值得注意，由於全球疫情未完全平復，中港暫未能重新通關，預計短期樓價升幅有機會放緩，料全年樓價升幅達約15%。隨着發展商繼續群起推盤，料下半年一手私樓註冊量可達1萬宗水平，全年料錄約18200宗，按年增長約兩成。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]