布少明：放寬千萬以上住宅按揭

土地不足的問題，某程度上可從最新公布的私人住宅落成量反映。據屋宇署資料顯示，6月私人住宅落成量錄1170伙，較5月份3679伙按月下跌約68.2%，並創3個月新低。隨着落成量連升4個月後回落，今年上半年累計錄8961個單位落成，數目較去年同期11371個仍少21.2%。若以半年計算，落成量自去年上半年後回落，跌至今年上半年8961伙，是年半新低。即使如此，數字佔差估署今年落成量預測18230個接近五成，美聯物業房地產數據及研究中心預測今年私樓落成量約17000個。

若要解決此問題，筆者建議特區政府須從速而有序地增加土地供應，以紓緩房屋長期「供不應求」問題，除了長遠的「明日大嶼」，中短期的措施包括善用現有土地資源，以及加快農地轉換和補地價。希望10月的「施政報告」可提出有效增加供應方案，以助香港市民置業安居。

同時，政府應該放寬1000萬元以上物業按揭比例至七成或以上，以進一步激活換樓鏈。自從「林鄭Plan」出現以來，二手成交集中於1000萬元或以下物業，至於1000萬元以上的中價樓，只可借五成按揭，成交因而「獨憔悴」。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]