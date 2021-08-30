廖偉強：移民留樓如留後着

雖然決心移民，但不少人亦察覺到對上一次的移民潮中，沽售手上物業後，樓價多年後不斷上升創新高，回流之後便很難再重新入市。所以今次不少移民的人都選擇保留手持的香港物業。從最近樓價指數再次破頂，足以證明香港的二手物業放盤並沒有大量增加，目前仍然是求過於供，加上香港土地供應一直匱乏，樓價升多跌少的情况料可持續下去。

最近政府公布的數據顯示，移民流動人口逼近10萬人，這些數字是否代表從香港流出其他國家的人數，兼且移民他去便不再回流香港，是否完全確實，仍是未知之數！至於移民潮會否拖低樓價？目前的答案肯定是不會的，君不見最高峰的一批移民潮已過去，但年初至今大半年樓價不跌反升，兼且破頂創新高，反映移民對港樓市沒有造成多大壓力。

今次的移民潮，很多人都藉着網絡及科技去節省時間及縮短距離。首先，從互聯網就可以得到豐富的資訊，亦可以從視像當中視察當地的物業及其他很多生活所需。所以，因為互聯網的方便及靈活，今次移民潮大部分港人都不會急於放售自己的物業；相反，他們保留物業便進可攻、退可守，假如移居外地不適應的話，還有香港這個根源之地可以重新選擇；更重要的是，回流之後不必抵受高樓價的壓力，是故是次雖然多人移民卻動搖不了樓市！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]