經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：美縱停買債 加息仍審慎

【明報專訊】最近愈來愈多聯儲局成員要求縮減買債，預計聯儲局亦要在這方面作出準備，甚至事在必行。美國經濟數據異常反覆，有好有壞，並非一面倒向好，局方在加息方面，不會過份進取。

美國明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里表示，未來幾個月美國就業數據仍然強勁，經濟復蘇取得進展，將足以使聯儲局開始縮減債券購買規模。他表示，再來幾份像最近這麼強勁的就業報告，不能說已經完全達到目標，但至少也有可觀進展，可以開始縮減買債。美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫稱，變種新冠病毒肆虐，他仍預期勞動力市場有強勁增長，可為退市鋪路。羅森格倫表示，預期今年秋季開始逐步縮減資產購買計劃，明年中結束買債計劃，實屬合理。

羅森格倫認為，聯儲局在實現通脹目標方面，步伐比外界預期快，仍然預料明年通脹率為2.1%，長期通脹預測維持不變。達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭建議，聯儲局應該在8個月內，結束買債計劃。

經濟數據有好壞 不會落藥過重

聯儲局展開縮表的退市行動，是預期之內，至於更重要的加息，將要需時觀察。美國8月初消費者信心大幅下挫至近10年以來最低，是美國人對個人財務、通脹及就業等的前景均持悲觀態度。

美國密歇根大學8月美國消費者信心指數初值跌至70.2，是2011年12月以來最低，亦是該調查過去50年來最大的6個跌幅之一。數據遠低過市場預期的81.2，也低過7月終值81.2。消費者信心指數出現嚴重跌幅，值得聯儲局關注，加息事實更必須小心行事，以免落藥過重。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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