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2021年8月30日星期一
湯文亮 敢說反話
投資策略
張文中DMALL伙牛奶公司攻港網購 「中資版港視」助惠康Market Place開發App
話你知：零售龍頭含冤逾十載
黃光裕出獄後設多家公司 攻超市酒窖等
平保：疫情礙復蘇 壽險業務臨挑戰
陳茂波：設債市委員會檢視債市運作
渣打：港金融市場業務 上半年錄雙位數增幅
華融去年蝕1029億人幣 歸咎賴小民「激進經營」
富達張宇翔：聯儲局減買債非加息 續看好美股
壞消息已反映 中資股機會多於挑戰
普徠仕沈文婷：美年底料退市 明年6月結束QE
留意部分高息工具或從本金中提取派息
海倫司打造中國第一酒館
虛幣普及 市民易墮洗錢陷阱 業界籲提供更多資訊加強市民教育
倘被要求出任股東或董事 市民應當心
IKEA推小型店舖助擴張 適應疫情更易覓舖位
研究︰外匯波動或影響外資投資
NFC表帶電子支付 將可自由綁定信用卡
同一張卡可綁定多條表帶 冀刺激銷量
張兆聰：硬科技受捧 買南方中証
李澄幸：移民勿忘父母養老安排
環球經濟數據
金子：疫苗貢獻收入大 藥明購22454
張兆聰：流動性利A股 廣證候低吸
簡志健、傅可怡：SEA在拉丁美洲發展機遇多
《幫你格價》：房託分派大比併
沈永年：香港吃不到的潮州美味
陸振輝：識得玩 添福又添壽
趙海珠：聯儲局「收水」無改美元弱勢
陳大為：為何尚有游資焗人賭？
陸振球：上善若水 留意中國水務
陸振球：美國想共其他國家的富？
林少陽：心態對了 陷困境也會有出路
技術取勝：港鐵處250天線之上
謝偉銓：複製「以地養鐵」 補貼多元公交
李聲揚：令蘋果10年升10倍的CEO
蔡金強：美聯儲墮落 再推遲收水
徐家健：陷困境公司更換管理層 股價多升
艾雲豪：這是觀衆被愚弄或精神強暴的時代
蘇沛豐：東風績佳派息好 新能源車業務看俏
李順威：基金預期重脹交易升溫
劉思明：華電升幅溫和 待小型調整入市
何啟聰：阿里弱勢未改 看淡沽25205
瑞銀亞洲：美團憧憬業績 看好可購11478
摩根大通亞洲：股價績後回升 平保留意購25051
周顯：基建延遲落成 打亂發展商陣腳
王弼：美政府多少謊言 錯信代價不菲
曾淵滄：短炒打游擊 只能小賭怡情
湯文亮：移民潮活化香港
陳永傑：美縱停買債 加息仍審慎
廖偉強：移民留樓如留後着
布少明：放寬千萬以上住宅按揭
馬泰陽：新盤齊起動 樓價穩步升
Wetland開放式戶折實430萬 實呎1.6萬起 天水圍首見同類戶型 勢成區內做價新指標
HENLEY III加推45伙 折實均呎28682元
「旅遊達人」袁學謙澳洲樓收租 補貼在港租樓
瑧樺入伙兩月 204呎開放式月租逾萬
雲海2房910萬沽 3年半帳蝕13萬
上嵐「清一色」1房 吸年輕家庭
大埔中心交投減 均呎企穩1.5萬
內地買樓 港銀按揭方便慳息
湯文亮：移民潮活化香港
【明報專訊】有老友話，今次英國佬真犀利，用一個成本相當低的BNO計劃，吸引成千上萬的香港人移民，在過去一年，香港人口減少9萬，長此下去，香港唔捱得幾耐。
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