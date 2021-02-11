摩根大通亞洲：股價績後回升 平保留意購25051

平保股價業績後有買盤跟進，上周五收市升4%，以近全日高位64.5元報收。不過如從今年以來表現看，平保走勢積弱，自年初突破過100元關口後，於第二季開始輾轉向下，如以周四收市價計，較1月高位累積跌幅有約40%。

投資者如認為股價跌至現水平已反映利淡因素，部署反彈可注意平安購25051，行使價77.82元，實際槓桿約9倍，2022年1月31日到期。如認為仍有下跌空間可留意平安沽22686，行使價53.53元，實際槓桿約5倍，2022年3月31日到期。

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