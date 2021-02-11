瑞銀亞洲：美團憧憬業績 看好可購11478

近日不少重磅股都陸續公布業績，ATMX中美團（3690）亦將於今日放榜，留意到美團前一周股價曾跌至近一年以來新低，收報193元；上周表現開始回勇，重上220元以上水平。有大行預料美團第二季收入將有顯著增長，惟經調整淨虧損有可能受新業務所影響。如投資者憧憬美團股價可以受業績所帶動，看好美團可留意美團認購11478，行使價286.08元，2021年11月到期，有效槓桿約7.6倍。如投資者認為美團會繼續受沽壓，看淡美團，可留意美團認沽23511，行使價159.9元，2022年2月到期，有效槓桿約3.3倍。

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