何啟聰：阿里弱勢未改 看淡沽25205

阿里巴巴（9988）上周五低位曾跌逾半成，收市仍跌近4%，險守155元水平。有報道指，國家網信辦發表意見稿規範演算法，需向用戶提供關閉推薦產品選項，分析預期對電商股影響較大，短線觀望能否在150元止跌，向上阻力留意170元水平。觀望反彈，或可考慮阿里認購證22252，行使價198.1元，2021年12月到期，實際槓桿約7.1倍。相反看淡或可留意阿里認沽證25205，行使價135元，2022年2月到期，實際槓桿約3.7倍。

近日內地科企面臨的監管風險未散，但市場寄望美團季度虧損會否改善，向上有待重上250元，支持或參考200元關口。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]