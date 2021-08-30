陸振輝：識得玩 添福又添壽

不少人退休之後，會覺得失去了生活目標，做什麼都沒有了興趣，還會認為人愈老就愈得持重，但其實做個「老頑童」也十分的不錯。當年紀愈大時就愈應該放開，年輕時不敢想、不敢做的事，如果到老了都不嘗試去「玩」一下，那人生就會多麼的無趣和遺憾？「玩」其實是尋找自信和快樂的過程，如果自我放棄，就實在太可惜了。

「玩」是尋找自信快樂的過程

「玩」其實可動可靜，只要不脫離社會和道德的規範就沒有問題了。其實自己家裏就是一個好玩的地方。退休者終於有空去佈置家居、去種花養魚，既是一種蘊含科學知識，又是一種提高藝術修養的活動。而且在玩的時候，手、眼和思想都要協調，就算是普通的「洗手作羹湯」，也是一種不需太多體力的有趣遊戲。

有時「玩」也不必局限在自己家中，荀子云：「不登高山，不知天之高也；不臨深溪，不知地之厚也」。當置身於湖光山色，自然會身心康泰，袪病延年。那玩與不玩、壽與不壽，就在於自己的一念之間了。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]