簡志健、傅可怡：SEA在拉丁美洲發展機遇多

拉丁美洲和東南亞的狀况相近，在行業增速方面，根據Global Data，拉丁美洲的電商市場預料從2020年的940億美元增長到2024年的1610億美元，4年平均每年複式增長28.1%，東南亞的電商市場從2020年的620億美元到2025年的1720億美元，5年平均每年複式增長22.6%。論人口規模，東南亞達到6億而拉丁美洲則是5億，彼此相若，不過拉丁美洲的購買力更高，其人均GDP為7411美元，而東南亞則為4878美元。論地區，巴西和墨西哥的GDP佔當地六大經濟體近70%，因此不難理解為何SEA（美：SE）旗下電商Shopee首選巴西和墨西哥作為拉丁美洲擴張的優先戰場。

自營遊戲Freefire在當地熱度持續

Shopee不是冒然進入這個地區，它的考量因素除了該地區是電商藍海外，主要還有SEA另一業務Garena的自營遊戲Freefire在拉丁美洲的持續熱度形成流量入口，根據SEA在2020年度的數據顯示，南美地區的收入貢獻佔總收入的18.1%，比2019年度的13%提升了5.1%，增速超過180%。此外，Shopee今年8月甚至還跟巴西足球協會（CBF）進行為期兩年的合作，成為巴西國家足球隊的官方贊助商，為Shopee能更順利進入拉丁美洲的大眾視野鋪路。因此，我們認為SEA在擇時方面選擇進軍這個藍海市場取得很好的時機。

根據Tech in Asia，Shopee App目前是巴西第二活躍的電商App，僅次於拉美電商龍頭Mercado Libre（美：MELI），其活躍用戶在不到兩年裏從零變成了最大競爭對手的一半以上。儘管與行業龍頭尚有差距，也是在發展的早期，但活躍程度還是超過了其他主要的本土競爭對手如Magazine Luiza和Americanas。

根據最新管理層的描述，雖說從戰略上南美和東南亞的方法是一樣，但Shopee還有在巴西等南美國家做本土化調整，去引入合適的產品系列在那裏銷售。不過可能出於戰略考量，管理層還沒有透露拉丁美洲Shopee的相關GMV（商品成交金額）貢獻。

至於主要競爭對手Mercado Libre也在密切注意Shopee的進展，最新的電話會議中MELI還強調他們現在正致力於電商直播和應用內遊戲化，學習Shopee增加留存率的優點。雖說他們目前的目標客群還是不一樣，但當Shopee發展到一定規模的時候難免會產生直接競爭碰撞，不過我們相信市場空間足夠巨大，可以容納多於一個的主要競爭者。

最後，南美地區的電商滲透率提升，還是離不開物流和基建等基礎設施的發展步伐，雖然Mercado Libre在這方面存在優勢，但是我們仍然看好SEA在南美市場的增長，並會繼續密切關注這個地區的發展狀况。

筆者為證監會持牌人，執筆之時，筆者及其客戶持有SEA （SE）

中原博立研究團隊

[簡志健、傅可怡 明智博立]