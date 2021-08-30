經濟
李澄幸 理財信箱

李澄幸：移民勿忘父母養老安排

【明報專訊】移民並不是旅行，需要有周全的計劃。對於有意移民的年輕朋友來說，除了考慮自己的子女，亦應該考慮到父母的養老安排，最好是有商有量，不要貿然或單方面做決定。在此，筆者希望先提出另一個需要考慮但又可能被忽略的事項，就是長期照料事宜。眾所周知，香港人的平均壽命愈來愈高，活到90歲甚至更長壽已經愈來愈普遍，長壽是福氣，不過也會衍生不少健康問題，包括現時很多長者都關注的腦退化症。根據統計數字，現時每三個85歲或以上的長者，便有一人患上腦退化症，情况可謂相當普遍。當然，亦有可能患上其他疾病，需要得到更多的照顧。所以，養老問題不只是金錢，如果沒有合適的安排，即使月月有錢匯入戶口，也可能因病而不能有效運用或處理銀行事宜，生活肯定大受影響。因此有意移民的年輕朋友，不要忽略長者的需要，必須做好整體規劃，討論好各種安排，包括委託可靠的親戚朋友在緊急情况提供支援，甚至是及早安排持久授權書，以便在長者未能管理自己生活時，受權人可以協助，比如處理到財產。

600萬做逆按揭 每月可獲取1.6萬

回到孫生和孫太的問題上，現時在有子女供養的情况下都已是「入不敷支」，估計已動用了自己儲蓄一段時間。假設子女移民後減少家用，現有存款肯定不夠用，故安老按揭的確是值得考慮，利用持有物業作為抵押，提取類似年金或一筆過的貸款，借款人可繼續居住在原有物業。根據香港按證保險有限公司的安老按揭計算機，市價約600萬元的物業可以透過計劃，獲取每月約1.6萬元的年金收入至終身，剩下的4000元缺口，可考慮申請長者生活津貼。長者生活津貼的「入息」限制不包括家庭成員或親友的金錢援助，以及在安老按揭計劃下每月所獲得的款項，故安老按揭不阻礙申請；「資產」包括銀行存款、股票和投資物業等，而自住物業、將來自用的骨灰龕及保險計劃的現金值則不包括在內。現時，普通長者生活津貼及高額長者生活津貼現時每月金額分別為2845元及3815元，孫生和孫太可以考慮申請。

事實上，很多退休家庭都忽略了長者生活津貼等公共政策，應該及早計算自己退休後的收入與支出，也可以透過保險和年金製造收入的同時又符合相關的申請資格，實行「公司」和「私人」計劃聯手，有助減輕退休後的生活負擔。最後，以上只是通用的建議，孫生孫太宜就自身實際情况進一步諮詢相關的專業人士。

香港財務策劃師學會主席

[李澄幸 理財信箱]

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