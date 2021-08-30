李澄幸：移民勿忘父母養老安排

600萬做逆按揭 每月可獲取1.6萬

回到孫生和孫太的問題上，現時在有子女供養的情况下都已是「入不敷支」，估計已動用了自己儲蓄一段時間。假設子女移民後減少家用，現有存款肯定不夠用，故安老按揭的確是值得考慮，利用持有物業作為抵押，提取類似年金或一筆過的貸款，借款人可繼續居住在原有物業。根據香港按證保險有限公司的安老按揭計算機，市價約600萬元的物業可以透過計劃，獲取每月約1.6萬元的年金收入至終身，剩下的4000元缺口，可考慮申請長者生活津貼。長者生活津貼的「入息」限制不包括家庭成員或親友的金錢援助，以及在安老按揭計劃下每月所獲得的款項，故安老按揭不阻礙申請；「資產」包括銀行存款、股票和投資物業等，而自住物業、將來自用的骨灰龕及保險計劃的現金值則不包括在內。現時，普通長者生活津貼及高額長者生活津貼現時每月金額分別為2845元及3815元，孫生和孫太可以考慮申請。

事實上，很多退休家庭都忽略了長者生活津貼等公共政策，應該及早計算自己退休後的收入與支出，也可以透過保險和年金製造收入的同時又符合相關的申請資格，實行「公司」和「私人」計劃聯手，有助減輕退休後的生活負擔。最後，以上只是通用的建議，孫生孫太宜就自身實際情况進一步諮詢相關的專業人士。

香港財務策劃師學會主席

[李澄幸 理財信箱]