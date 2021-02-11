NFC表帶電子支付 將可自由綁定信用卡

明報記者 薛偉傑、攝影 蘇智鑫

拍拍寶科技行政總裁梁嘉威表示，公司雖2016年成立，但2014年團隊已開始研發具非接觸式電子支付功能的NFC表帶，至今投資5000萬元。研發時間長、披資大部分是因電子支付安全程度必須符合各地區監管要求。另外，亦涉及多方面合作，包括加密晶片生產商、銀行、發卡機構、手表品牌等。

在2017至2018年間，公司曾經有限度地推出這種NFC表帶，和個別銀行及手表品牌合作過幾次，以英國案例最多。當時英國一家大銀行特別開發支付程式來支援公司的NFC表帶，出貨前綁定該銀行某張預付卡、信用卡或扣帳卡，預先寫入表帶NFC晶片內（行內術語稱為「預加載憑據，Pre-Loaded Credential, PLC」）。當時幾個時尚手表品牌曾經採用該公司的NFC表帶及該銀行的支付程式，在英國推出手表，例如Hugo Boss等。至於澳洲，有演唱會主辦機構與贊助的銀行合作，向每名購票觀眾贈送太陽眼鏡，在眼鏡臂內置NFC晶片，入場時需要「嘟」眼鏡臂，觀眾之後可以使用該太陽眼鏡來購物。

整合信用卡公司系統 省銀行開發工作

這些合作取得一定的成果，但缺點是要每家銀行特別開發一個支付程式支援NFC表帶。對消費者來說，最大缺點是不能改寫NFC晶片內的資料，不能綁定其他預付卡、信用卡或扣帳卡，即使同一銀行的也不可以。

所以，該公司構思兩種推出方式，其中一種是公司自行開發支付程式，和VISA及Mastercard系統整合，各銀行只需和兩者系統對接，即可支援NFC表帶（行內術語稱為「令牌啟用服務，Token Enablement Services, TES」）。讓銀行開發工作大減，令更多銀行願意支援；消費者可以自由綁定支援銀行預付卡、信用卡或扣帳卡。現時，美國大通銀行（Chase）已使用TES方式支援。Timex正在Amazon上銷售的某些手表，採用該公司的NFC表帶。用戶從網上下載安裝手機支付程式，再透過隨手表附送裝置，可以將資料寫入NFC表帶，自由綁定任何由大通在美國發行的VISA或扣帳卡。

梁嘉威透露，Timex旗下其他多個品牌，稍後會採用公司的NFC表帶，包括Guess等。此外，公司正和時尚手表集團Movado商討，以同一方式合作。除了大通，美國有幾家大型銀行將在明年初完成以TES方式支援公司的NFC表帶。現已購入那些Timex手表的消費者，屆時可以改為綁定其他大型銀行的預付卡、信用卡或扣帳卡。

自家虛擬錢包方便對接 明年次季港推

不過，等待各國銀行和VISA及Mastercard系統對接來支援，仍需要時間。所以，該公司同步推進另一種方式，自行在幾個地區開發虛擬錢包，消費者購買公司的NFC表帶或合作的手表、配飾產品後，使用虛擬錢包產生一張虛擬預付卡，寫入NFC晶片內，然後再將虛擬預付卡綁定自己慣用的信用卡或銀行戶口。

該公司預料明年第一季在美國推出其虛擬錢包，第二季在中國內地、歐洲、日本、香港推出。屆時，合作的產品除手表之外，亦有手鏈、戒指、運動手帶等多種配飾。一些港資首飾和手表生產商，以及內地某大手機品牌已同意合作。另外，公司將在貿發局9月初「香港鐘表展」介紹其技術方案，爭取更多業者合作。

[新經濟新天地]