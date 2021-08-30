研究︰外匯波動或影響外資投資

期權工具助規避外匯風險

論文以資本開支除以上一年度資產總值，計算當年的企業投資的金額，並以美元為基礎計算30年內的外匯波動風險，當外匯風險上升一個標準差，企業隨後一年的資本開支佔資產總值比例會由5.37%，平均減少2.9個百分點至3.72%，企業亦會為外匯風險作出預防性儲備，因此對進行投資有明顯的影響。王自干認為，外匯期權工具是企業規避外匯風險的最好工具，可幾乎將之消除，不過外匯期權在統計期間內出現時間較短，仍有很多公司未廣泛使用。

經濟開放的市場，外匯對投資影響更大，目前內地實施外匯管制，王稱人民幣在新興市場貨幣類別，每日波動不高，因此外匯波動並非主要風險。相對而言，目前反壟斷審查等因素加強提升監管風險、經濟增長下半年放緩、中美貿易戰以來社會對外企的不利氣氛等，才是現時投資內地的主要風險。香港是最大人民幣離岸市場，港元亦與美元掛鈎，可提供足夠人民幣對冲工具。