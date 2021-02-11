IKEA推小型店舖助擴張 適應疫情更易覓舖位

大埔設首間「規劃及訂購中心」

受新冠疫情影響，零售業步入寒冬，有商戶變陣，一改以往風格。IKEA過往專攻逾萬方呎旗艦店舖位，今年連開兩間「細舖」，包括最新於大埔超級城開設規劃及訂購中心，面積近5000方呎，主攻收納、儲存等用品；以九龍灣MegaBox分店佔地約15萬方呎為例，一間九龍灣分店面積遠大於大埔分店。

艾卓思表示，由於旗艦店面積的舖位於本港較罕見，故集團未來將主力以「細舖」擴展，預計最快明年將有另一間相關門店面世，並會於仍未有門店的區份「落戶」，以及據當區需要訂立店舖主題。他坦言，過去兩年新冠疫情下，在家工作等新常態的確對集團營業額有影響，惟去年已見起色，加上政府推出消費券帶動消費氣氛，故對零售市場走勢樂觀，而集團業務亦按軌道復蘇中。不過，由於疫情仍然持續，相信今年仍未能回復至疫情前水平。

明報記者 周綺琪