經濟

虛幣普及 市民易墮洗錢陷阱 業界籲提供更多資訊加強市民教育

【明報專訊】近年金融犯罪及洗錢案件變化趨複雜，加上加密貨幣如比特幣、非同質化代幣 （NFT）使用漸趨普及，金融機構固然關注，影響層面更擴及非金融機構甚至乎平常百姓。持「國際公認反洗錢師」銜頭的中遠環球會計師事務所主席陳樂禧認為，市民教育及非金融機構能否跟上法規要求及內部監管到位惹人關注，呼籲業界對社會提供更多相關資訊。

明報記者 陳偉燊

他表示，向來與金錢集中度較高的行業如古董、藝術品行業易於被犯罪者利用作洗錢而難以調查之餘，近年興起的加密貨幣交易，亦是反洗錢業界的關注重點。洗錢罪案的發生，已經不會如過往般集中經「地下錢莊」進行，更加不會因為跨境而受限制。即使現時多國警方具備技術去核查互聯網協定地址（IP地址），追查金融犯罪及洗錢罪案，惟他提醒，對金融業界及銀行而言，最重要還是務必在源頭截查把關。

執法個案增 予人案件數目增多印象

陳樂禧認為，「（金融犯罪及洗錢）罪案由以前到今日一樣存在」，但因為近年監管趨嚴，執法個案增多才予人印象案件數目多了的印象。隨着2018年3月《2018年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)（修訂）條例》生效，監管要求提升，他說，可疑交易案件牽涉層面，已經擴至會計師、律師、保險公司及相關從業員，甚至一般企業及普通市民等非金融機構及人士。同時，要向聯合財富情報組（JFIU）及海關呈報的可疑交易報告（STR）亦隨之明顯增加，尤其是來自律師舉報的個案為最，他相信，這與法律業界藉此釐清責任不無關係。隨着《港區國安法》落實，他預期，機構或犯罪人士借用香港作為平台洗錢的動機一定程度上會減低。

冀向業界提供反洗錢資訊及監察服務

防範措施方面，陳樂禧稱，緊貼銀行業界早年落實「洗錢報告主任（MLRO）」機制，建立嚴謹制度，進行盡職審查、風險評估及作制裁名單篩選，去滿足監管上的要求之外，會計業界亦自3年前加強推廣反洗錢教育，海關更終於在今年9月起，在找換店業界推動洗錢報告專員制度。不過，他認為，非金融業界能否作有效監控惹人關注。作為業界，他創辦國際專業人士金融犯罪防制協會，冀向業界提供反洗錢資訊及監察服務，亦加強向普羅市民教育。

對於非金融業界，陳樂禧指出，市面上已開始出現借助數據庫運作的監察系統，例如他任職的會計師事務所亦有開發反洗錢系統，幫助部分行業如找換店，根據最新要求執行反洗錢要求。

相關字詞﹕港區《國安法》 聯合財富情報組 陳樂禧 中遠環球會計師事務所

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