經濟
新股巡禮

海倫司打造中國第一酒館

【明報專訊】內地連鎖酒館海倫司月初通過港交所上市聆訊，有機會短期展開招股。早前市場消息指集團計劃集資約23億元，中金為獨家保薦人。海倫司號稱中國酒館中排名第一，並以「夜間星巴克」作為市場定位，爭取成為年輕一族的社交聚會熱點。集團過去幾年急速擴張，至今分店已逾528家。

撰文 旻晞

若有留意內地年輕人文化，應知道去年底開始，抖音上有大量年輕人挑戰「可樂桶」的短片。「可樂桶」就是海倫司的產品，主要由威士忌和可樂調製而成，味道偏甜易於入口，酒精度數卻可不是說笑。於是大量年輕人飲至爛醉、昏睡的短片於網上隨處可見。海倫司於招股文件指出其Helen’s可樂桶在抖音上走紅，相關話題短片累計播放量超過10億次。不過，這會否引起注意關注年輕人健康的問題監管部門，卻是另話。

挾住「中國第一酒館」之名計劃來港招股的海倫司，主要經營連鎖酒館（香港一般稱「酒吧」），其「中國第一酒館之名是按分店數量最多計算。集團分店數目由2018年底的162間，增至今年8月的528間。雖號稱第一，但國內酒館市場極度分散，按集團去年收入計算，其市場份額亦只有1.1%。

採薄利多銷：啤酒低於10元人幣

海倫司主要爭取年齡介乎20歲至35歲的年輕客戶群，針對年輕人口味全國分店採用東南亞藝術及中國少數民族風格的裝潢設計，提供啤酒、小食等。銷售啤酒價格亦以「薄利多銷」為原則，目前所有瓶裝啤酒售價均低於每瓶10元（人民幣‧下同）。當然，這價錢並不適用於集團於香港尖沙嘴的唯一分店。

集團銷售自家品牌啤酒為主，包括「Helen’s啤酒」、「海倫司果啤」及「海倫司奶啤」，另外，亦供應包括百威、科羅娜、1664、野格等。惟自家品牌啤酒更賺錢。按今年首季，海倫司自家品牌啤酒的毛收益率分別達68%及75%；均高於第三品牌的51%；過去三年，其自有品牌啤酒收益佔總收入介乎64%至近70%。

自家品牌啤酒毛利高

集團分店網絡主要集中於內地二、三線城市，資料顯示，內地二、三線城市舖租水平分別較一線城市低47%及73%（去年數據），目前528間分店當中，87%位於二、三線城市。集團成立初期，有以特許經營權方式擴充分店。惟近年已專注於直營店，加盟店目前佔總店數目，已由2018年的48%，降至去年的僅4%。

2019年是海倫司業務急速增長的一年。收入及盈利增幅分別達4倍及7倍。但踏入2020年，新冠肺炎於內地爆發，打擊了集團業務。去年1月底海倫司便暫停了256家酒館的營業、直至去年6月才恢復幾乎所有分店的營運。今年首季，集團銷售情况，已大體回復至2019年水平。今年首季，按單個直營酒館日均銷售額計算，達1.17萬元，較2019年全年的1.09萬元高出7.3%。

但另一方面，經營成本上升亦值得留意。特別是集團去年開始招聘外包員工以支持分店網絡擴展。截至去年底及截至最後實際可行日期（8月21日），集團的外包員工總數分別為2794名及5525名；同期自僱全職員工則為1565名及2037名，換句話說單單今年首8個月、集團便增聘了472名全職及2731名外包員工，總數較去年底急升73%。同期，集團分店數目增幅僅41%，反映員工數目的增長顯然快於分店數目擴張。

加上今年第一季，集團以權益結算股份為基礎支付員工共9168萬元，令其員工福利開支及人力服務開支高達1.9億元，按年急升8.4倍，亦佔同期總收入51.6%、去年全年，相關比率才僅22%。相關開支間接令今年首季虧損擴大至7633萬元。不過撇除上述的非經常開支、經調整盈利則為2968萬元，去年同期為虧損1656萬元（見表），反映集團今年首季收入的急速回升，暫時仍能彌補經營成本急升問題。

需留意監管風險

而近期股市熱話，離不開「監管」問題。集團於招書文件風險因素當中，描述中國政府可能會不時頒布影響中國酒館行業的新法律、法規或政策，而這些潛在法律、法規和政策的具體時間、範圍和影響難以預見。文中甚至舉例指：「中國科學技術部最近在其官方網站上發布了一篇文章，將癌症的發生與飲酒聯繫起來。倘中國政府就此頒布法律、法規和政策（例如與飲酒相關的法律、法規和政策），我們的業務、經營業績和財務表現可能會受到負面影響。」

是否杯弓蛇影？以往招股文件的風險披露，投資者往往視作為「例行公事」，但此時此刻，或者需要更認真的考慮。

[新股巡禮]

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