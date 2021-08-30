普徠仕沈文婷：美年底料退市 明年6月結束QE

美國聯儲局主席鮑威爾於上周五Jackson Hole央行年會上表明擬於今年餘下時間退市、縮減每月買債規模後，該全球最大央行未來幾個月將減少放水看來已成定局，問題只是退市力度及速度而已，普徠仕沈文婷在這方面的預測比市場大部分參與者「鷹派」，預料當局在11月首周便會宣布退市、12月開始退市，明年6月完成退出QE，為2023至2024年間加息2次共0.5厘做好準備。

聯儲局在去年3月因應當地新冠病毒疫情大爆發所啟動的QE，屬2008年金融海嘯爆發後、在2009年3月啟動首次QE以來第四次QE，即使過去逾12年來QE時強時弱，更曾試過縮表，但期內當局資產負債表規模仍然大漲小回，由此前的只是萬多億美元增加至最新近8萬億美元（見圖2）。

高息債風險大 宜限制注碼

在2008年金融海嘯發生前，美國10年期國債孳息率曾逾5厘（見圖1）。不過，由於聯儲局在QE的過程中，主要購買的是美國國債，後者既然獲此大買家不問價掃貨，孳息率自然會被壓低，而且過去逾12年不止聯儲局這樣做，歐洲及日本央行同樣仿效，甚至實施負利率政策，導致全球發達市場國家的政府債券孳息率持續處於低水平，令這些傳統固定收益投資無法為投資者提供充足回報，部分投資者因此轉為追捧信貸評級較低的新興市場國家或企業高息債。

美國聯儲局料即將退市，市場流動性將相對減少，投資風險亦會增加，沈文婷認為，即使在持續的低息環境下，仍要兼顧派息及保本能力；她解釋，若漠視風險管理或增持質素較低的資產(如高息債)以尋求較高派息的產品，當市况逆轉時，可能會錄得較大跌幅；即使作為資產配置需要，要在投資組合中加入這些高息債，也要控制注碼。

沈文婷表示，即使美國在2024年底前加息0.5厘，仍然處於偏低水平，也就是說，低息環境仍會持續；隨着環球退休人口不斷增加，未雨綢繆應對退休生活所需愈來愈重要，而綜觀目前零售投資產品能配置的各大資產類別，除了高息債外，幾乎沒有任何資產具備接近環球金融危機前派息水平的潛力。

因應經濟周期調配股債現金比例

因此，沈文婷建議，投資者可以多元化組合尋求較高回報：「市場面臨諸多不確定因素，對追求穩定收益的投資者構成挑戰，在現時市况下，單一資產類別的收益型產品可能難以滿足投資者的需求，然而，多元化及靈活的資產配置策略將有望帶來可持續收益的機會。」

「就收益型策略而言，靈活的投資方式以及嚴謹的風險管理流程為關鍵。我們主張採取動態戰略資產配置，根據經濟周期的不同階段調整股票、固定收益和現金的部署，以優化經風險調整後回報」。

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