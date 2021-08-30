壞消息已反映 中資股機會多於挑戰

教育醫療住房屬「三座大山」 調整政策無可厚非

張宇翔表示，由於教育、醫療及住房現時是導致內地居民生活成本高企的「三座大山」（3 Big Mountains），而且科技公司反壟斷及數據安全問題亦十分重要，因此中央近月在這些領域收緊監管或調整政策，令相關上市公司股價明顯受壓，亦令整體中國股市出現調整，但他強調，不少負面消息現已在股價上反映，向前望的話，隨着貨幣政策料轉趨寬鬆，機會多於挑戰：「雖然受新一輪疫情影響，中國近來公布的經濟數據的確遜於預期，但是從政策周期來說，現已變成向寬鬆方向發展的基調，所以從這個角度來講，還是有一些結構性的機會。」

人行料放水 恒指跌幅不及2015及2018年

回顧恒指過去兩次大型調整，是由2018年1月至10月期間大跌8944點或26.7%，以及2015年4月至2016年2月期間急挫10310點或36.1%，張宇翔分析，上述兩次跌浪分別由中美貿易戰及人民幣貶值觸發，而且期內中央實施「去槓桿」 政策，是次恒指出現沽壓，主要由於外國投資者須重要評估部分中資股的政策風險，而在內地貨幣政策將轉趨寬鬆的情况下，他並不預期恒指在是次調整期的跌幅會像過去兩次般顯著。

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