富達張宇翔：聯儲局減買債非加息 續看好美股

明報記者 葉創成

美國聯儲局主席鮑威爾上周五以視像會議方式在Jackson Hole央行年會發表講話，透露當局可能在年底前開始退市、縮減現時每月1200億美元的買債規模，但他同時表明，這並非加息的信號，原因是當地經濟現時距離充分就業仍然遙遠，暫時尚未具備加息的充足條件；美股三大指數道指、標指及納指當日分別上升0.69%、0.88%及1.23%。

美變種病毒疫情可控 無礙經濟復蘇

富達國際張宇翔上周五在專訪中分析，其實聯儲局早於上月議息會議紀錄上已經非常明確表示曾討論減少買債，指市場近日早已在消化有關信息：「隨着美國經濟復蘇、尤其是就業市場已回復增長，而且通貨膨脹基本上亦達到聯儲局之前制定的目標，所以在今年稍後時間縮減買債規模的預期，市場已很明確，我們也覺得如果美國經濟復蘇的步伐持續，聯儲局今年稍後在某一個時間點便會宣布退市。」

鮑威爾上周五的講話中，提到會留意新冠Delta變種病毒疫情對美國經濟的影響，張宇翔則認為，雖然當地疫情再次蔓延值得關注，預料情况可控，不會影響經濟穩步復蘇的基調，在此前提下，聯儲局在今年內仍會宣布退市，「我們也留意到，現在新冠Delta變種病毒病例增長得非常快，在一些疫苗接種率比率低的州份，住院比率（hospitalization rate）也開始上升，其實是次在美國舉行的Jackson Hole央行年會本來屬實體會議，不久前才改為視像會議，這正好反映當局也覺得疫情再次升溫帶來風險。我們的觀點是，現時當地住院比率仍然不算高，若美國醫療系統不至於像之前那幾輪疫情般緊張的話，便不需要再次採取限制社交距離的措施，隨着疫苗接種加快，加上指定每個人外出要戴口罩，疫情還是會受到控制，這樣的話，經濟復蘇仍會持續，尤其是若勞動市場繼續恢復，聯儲局幾個月後便可以縮減買債。當然，從聯儲局的角求來說，它也是視乎經濟數據而定（data dependent），關鍵還是要看即將公布經濟數據」。

美國勞工部將於本周五（9月3日）公布本月失業率，市場預期進一步回落至5.2%；當局在本月6日公布上月失業率為5.4%，不單延續從去年4月疫情大流行時高位14.8%回落的趨勢（見圖1），亦較市場預期的5.7%更理想，是支持聯儲局是次擬啟動退市的重要數據，因此《Money Monday》認為，本月失業率能否繼續優於預期，值得高度關注。

經濟好盈利佳 續支持美股

張宇翔表示，即使聯儲局於今年稍後時間宣布減少買債，退市的速度及力度屬未知之數，而加息更屬下一步才會開始討論的事：「第一點是退市的速度，從7月聯儲局會議紀錄可見，貨幣政策委員會不同委員在討論退市時，有些委員覺得即使開始減少買債，但速度不要這麼快，要以較長時間才過渡至完全不買債，但也有些委員的立場是比較鷹派的，也就是說，委員之間並沒有就此形成共識；第二點，我相信減少買債與加息屬兩個不同的政策，隨着美國現時疫情受控、經濟活動回升，逐步減少買債、退出去年3月因應疫情啟動的量寬（QE）計劃，這是很合理的，但加息與否則要取決於當地經濟復蘇的程度，不能夠理解為減少買債後便會加息，這不是連接的動作，應該分開來考量」。

聯儲局是次若能成功退市，代表當地經濟已走出去年疫情陰霾、重踏升軌，張宇翔則認為，可以從經濟周期、政策周期及企業盈利增長等因素來分析美股，預料美股仍可看高一線：「首先，即使美國經濟按年增長率料已於上季見頂，但不論經理採購指數（PMI）或高頻經濟指標，都顯示經濟復蘇仍在進行之中，而且復蘇動力仍然強勁；第二，即使聯儲局日後開始退市，貨幣政策只是由疫情期間的極度寬鬆，轉變為在疫情受控、經濟復蘇後稍為減少寬鬆（less accommodative） ，對股市的支持沒有之前那麼大，但從財政政策的角度來說，例如擬推行的基建投資計劃，仍會繼續為經濟增長提供動能；第三，從企業盈利的角度來說，美股第一、二季整體盈利增長非常強勁，平均增長逾30%，我們覺得美股今年強勁表現由盈利增長帶動、而非估值提升所支持的，即使美股現時估值挺貴，但沒有比之前變得更貴，市場仍然很健康，所以我們繼續看好整體美股表現。」

美國目前是全球最大的經濟體，聯儲局亦是全球最大影響力的央行，張宇翔表示，隨着聯儲局日後開始退市，貨幣政策由現時極度寬鬆轉變成沒有那麼寬鬆，也會為全球金融市場帶來一些影響，而美股向來被視為較安全的資產，在此情况下亦會受惠：「當政策的支持減弱，某些風險也在增加，而其他市場動盪的時候，美股表現會相對穩健一些」。

「其他市場動盪時 美股相對穩健」

值得注意的是，今年下半年以來，市場已開始預期美國聯儲局將退市，至今美股標指仍錄得4.93%升幅，而MSCI新興市場指數、MSCI亞洲（日本除外）指數及恒指分別下跌7.42%、8.45%及11.86%（見圖2），可謂「美股強、新興市場股市弱、亞洲新興市場更弱、港股最弱」。

回顧聯儲局在2014年亦曾開始減少買債，而跟着一、兩年新興市場便出現走資潮，韓國央行上周便宣布加息0.25厘，指標利率上調至0.75厘，相信也是為防範走資早作預防。

韓上周加息 加入新興市場加息陣營

張宇翔坦言，目前富達也對新興市場股市持更謹審的態度，指市場現時存在三大風險：「第一是新興市場國家的疫苗購買量比不上發達市場國家，因此疫苗接種率遠遠落後於發達國家，這也限制了中長期經濟增長回復的潛力；第二是美國聯儲局退市帶來的影響，其實我們注意到，在韓國是次加息之前，在拉美及歐洲的新興市場已有6、7個國家加息，因此韓國只是加入新興市場國家加息的陣營，新興市場市場國家因應通脹及其他原因須加息，這會增加股市的震盪；第三是新興市場股市盈利增長，相對於美國股市存在較大不確定性。」

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