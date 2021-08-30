渣打：港金融市場業務 上半年錄雙位數增幅

曾繼志認為，下半年市場環境不確定因素包括變種病毒短期對內地經濟帶來的影響，但相信一至兩個月內應可消化，而市場某程度已消化聯儲局擬「收水」消息，相信對市場影響相對溫和。他又認為股市過去數周確有避險情緒，並對高息債有戒心，但整體國際投資者仍離不開內地資產。由於他預計美國最快2023年才加息，料美元、人民幣之間息差仍維持一段時間，資金仍續湧往中國，美元兌人民幣匯價仍介乎6.4至6.6之間，未來12個月內地仍有機會降存款準備金率一至兩次。

料內地或再降準 港匯保強勢

雖金管局近日宣布計劃增發外匯基金票據，但他預料港匯未來6至12個月仍處於介乎7.75至7.8水平，跌穿7.8機會不高。他說，港元近年較多由中資客戶、中資銀行持有，行為模式與十年前持港元較多、進出港元速度很快的外國投資者不同，為港元帶來相當穩定性，料未來6至12個月，港元短息持續0.1厘以下。

曾繼志又指出，投資者仍視香港為進入內地買資產的據點，不會因美國收水而轉變，即使加息，未必令港匯觸及7.85弱方保證而令香港銀行體系結餘變動。