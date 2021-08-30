陳茂波：設債市委員會檢視債市運作

他舉例，現時不少債券主要是透過場外作交易，價格透明度不足，變相增加交易成本及削弱交易效率。事實上，整個債券市場的「生態系統」，包括債券的發行、買賣、清算、在交易所掛牌、託管、稅務，以至信貸評級服務等，都是需要檢視的方向。為了加快推動本港債券市場的發展，債市委員會上周已展開工作。

倡增設離岸人幣計價投資工具

至於隨着國家經濟體量持續擴大，並在「一帶一路」倡議和國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，無論是內地或外資企業，金融或其他機構，在境外使用、持有及投資人民幣的需求勢將大增，香港作為全球最大的離岸人民幣樞紐，不單是提供境外人民幣資金的「蓄水池」，更要打造好人民幣的「離岸生態體系」。香港有條件及能力打造更多的離岸人民幣計價投資工具，提供具投資回報的渠道、金融工具和項目，以及穩妥高效的匯兌、匯率風險管理等財資管理服務，讓人民幣資金能在離岸市場循環流轉。