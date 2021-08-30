經濟

平保：疫情礙復蘇 壽險業務臨挑戰

【明報專訊】中國平安（2318）上半年新業務價值按年下跌11.7%，主要來自期內利潤率較高、經代理人銷售的長期保障型產品新業務價值急跌45%。集團聯席首席執行官兼首席財務官姚波表示，壽險業務在次季放緩，新的危疾定義在今年1月底落實，令危疾險需求在1月前提前釋放，令市場對長期保障產品的需求在短期放緩。另外，疫情延續對經濟復蘇有影響，降低個人消費意願，他認為以上因素皆會對今年壽險業務有挑戰。

代理人數半年跌14% 改革冀3年見效

此外，內地壽險代理人數整體收縮，平保壽險代理人截至6月底亦跌至87.76萬人，較去年底再跌14.3%。平保管理層在業績會上表示，過去以壯大代理規模的增長模式不能持續，自去年起已對代理人招募管理、產品結構等進行改革，預期需3年見效。

平保自2019年已表示進行改革，至於見效時間是否遲於當初預期，姚波表示改革在過去一兩年變得更困難，去年疫情亦有較大的影響，行業招聘難度增加，所需時間有所拉長，不過改革措施已在進行，在多個方面進入測試，明年將覆蓋更大範圍。事實上，現在行業皆面對相同的問題，平保較其他同業更早進行改革，可比他們更早走出低谷，他期待以兩至三年時間，達至長期可持續的發展。

平保A股今年下跌四成，該行宣布將投入50億至100億元人民幣，繼2019年後再次進行回購。姚波認為，目前平保每股內含價值低於股價，與公司的真正價值存在差異，因此進行市值管理以盡管理層的責任，高級管理層亦會增持股份。該行會繼續推動壽險改革以期回復增長，改進投資效益，並穩定提升分紅，以提振市場對平保發展和股價的信心。

姚波在2019年曾提及會研究在H股市場回購，不過最終回購並沒有包括H股。他指出H股回購後需要注銷，而A股則有政策容許作員工股權激勵等用途，因此是次回購仍只會在A股。至於回購會否成為常態，姚波表示，回購是針對特定時間的內外部情况，經綜合考慮後而作出的決定。

相關字詞﹕壽險 回購 姚波 平保

上 / 下一篇新聞

張文中DMALL伙牛奶公司攻港網購 「中資版港視」助惠康Market Place開發App
張文中DMALL伙牛奶公司攻港網購 「中資版港視」助惠康Market Place開發App
話你知：零售龍頭含冤逾十載
話你知：零售龍頭含冤逾十載
黃光裕出獄後設多家公司 攻超市酒窖等
黃光裕出獄後設多家公司 攻超市酒窖等
陳茂波：設債市委員會檢視債市運作
陳茂波：設債市委員會檢視債市運作
渣打：港金融市場業務 上半年錄雙位數增幅
渣打：港金融市場業務 上半年錄雙位數增幅
華融去年蝕1029億人幣 歸咎賴小民「激進經營」
華融去年蝕1029億人幣 歸咎賴小民「激進經營」
富達張宇翔：聯儲局減買債非加息 續看好美股
富達張宇翔：聯儲局減買債非加息 續看好美股
壞消息已反映 中資股機會多於挑戰
壞消息已反映 中資股機會多於挑戰
普徠仕沈文婷：美年底料退市 明年6月結束QE
普徠仕沈文婷：美年底料退市 明年6月結束QE
留意部分高息工具或從本金中提取派息
留意部分高息工具或從本金中提取派息
海倫司打造中國第一酒館
海倫司打造中國第一酒館
虛幣普及 市民易墮洗錢陷阱 業界籲提供更多資訊加強市民教育
虛幣普及 市民易墮洗錢陷阱 業界籲提供更多資訊加強市民教育
倘被要求出任股東或董事 市民應當心
倘被要求出任股東或董事 市民應當心
IKEA推小型店舖助擴張 適應疫情更易覓舖位
IKEA推小型店舖助擴張 適應疫情更易覓舖位
研究︰外匯波動或影響外資投資
研究︰外匯波動或影響外資投資
NFC表帶電子支付 將可自由綁定信用卡
NFC表帶電子支付 將可自由綁定信用卡
同一張卡可綁定多條表帶 冀刺激銷量
同一張卡可綁定多條表帶 冀刺激銷量
張兆聰：硬科技受捧 買南方中証
張兆聰：硬科技受捧 買南方中証
李澄幸：移民勿忘父母養老安排
李澄幸：移民勿忘父母養老安排
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：疫苗貢獻收入大 藥明購22454
金子：疫苗貢獻收入大 藥明購22454
張兆聰：流動性利A股 廣證候低吸
張兆聰：流動性利A股 廣證候低吸
簡志健、傅可怡：SEA在拉丁美洲發展機遇多
簡志健、傅可怡：SEA在拉丁美洲發展機遇多
《幫你格價》：房託分派大比併
《幫你格價》：房託分派大比併
沈永年：香港吃不到的潮州美味
沈永年：香港吃不到的潮州美味
陸振輝：識得玩 添福又添壽
陸振輝：識得玩 添福又添壽
趙海珠：聯儲局「收水」無改美元弱勢
趙海珠：聯儲局「收水」無改美元弱勢
陳大為：為何尚有游資焗人賭？
陳大為：為何尚有游資焗人賭？
陸振球：上善若水 留意中國水務
陸振球：上善若水 留意中國水務
陸振球：美國想共其他國家的富？
陸振球：美國想共其他國家的富？
林少陽：心態對了 陷困境也會有出路
林少陽：心態對了 陷困境也會有出路
技術取勝：港鐵處250天線之上
技術取勝：港鐵處250天線之上
謝偉銓：複製「以地養鐵」 補貼多元公交
謝偉銓：複製「以地養鐵」 補貼多元公交
李聲揚：令蘋果10年升10倍的CEO
李聲揚：令蘋果10年升10倍的CEO
蔡金強：美聯儲墮落 再推遲收水
蔡金強：美聯儲墮落 再推遲收水
徐家健：陷困境公司更換管理層 股價多升
徐家健：陷困境公司更換管理層 股價多升
艾雲豪：這是觀衆被愚弄或精神強暴的時代
艾雲豪：這是觀衆被愚弄或精神強暴的時代
蘇沛豐：東風績佳派息好 新能源車業務看俏
蘇沛豐：東風績佳派息好 新能源車業務看俏
李順威：基金預期重脹交易升溫
李順威：基金預期重脹交易升溫
劉思明：華電升幅溫和 待小型調整入市
劉思明：華電升幅溫和 待小型調整入市
何啟聰：阿里弱勢未改 看淡沽25205
何啟聰：阿里弱勢未改 看淡沽25205
瑞銀亞洲：美團憧憬業績 看好可購11478
瑞銀亞洲：美團憧憬業績 看好可購11478
摩根大通亞洲：股價績後回升 平保留意購25051
摩根大通亞洲：股價績後回升 平保留意購25051
周顯：基建延遲落成 打亂發展商陣腳
周顯：基建延遲落成 打亂發展商陣腳
王弼：美政府多少謊言 錯信代價不菲
王弼：美政府多少謊言 錯信代價不菲
曾淵滄：短炒打游擊 只能小賭怡情
曾淵滄：短炒打游擊 只能小賭怡情
湯文亮：移民潮活化香港
湯文亮：移民潮活化香港
陳永傑：美縱停買債 加息仍審慎
陳永傑：美縱停買債 加息仍審慎
廖偉強：移民留樓如留後着
廖偉強：移民留樓如留後着
布少明：放寬千萬以上住宅按揭
布少明：放寬千萬以上住宅按揭
馬泰陽：新盤齊起動 樓價穩步升
馬泰陽：新盤齊起動 樓價穩步升
Wetland開放式戶折實430萬 實呎1.6萬起 天水圍首見同類戶型 勢成區內做價新指標
Wetland開放式戶折實430萬 實呎1.6萬起 天水圍首見同類戶型 勢成區內做價新指標
HENLEY III加推45伙 折實均呎28682元
HENLEY III加推45伙 折實均呎28682元
「旅遊達人」袁學謙澳洲樓收租 補貼在港租樓
「旅遊達人」袁學謙澳洲樓收租 補貼在港租樓
瑧樺入伙兩月 204呎開放式月租逾萬
瑧樺入伙兩月 204呎開放式月租逾萬
雲海2房910萬沽 3年半帳蝕13萬
雲海2房910萬沽 3年半帳蝕13萬
上嵐「清一色」1房 吸年輕家庭
上嵐「清一色」1房 吸年輕家庭
大埔中心交投減 均呎企穩1.5萬
大埔中心交投減 均呎企穩1.5萬
內地買樓 港銀按揭方便慳息
內地買樓 港銀按揭方便慳息