平保：疫情礙復蘇 壽險業務臨挑戰

代理人數半年跌14% 改革冀3年見效

此外，內地壽險代理人數整體收縮，平保壽險代理人截至6月底亦跌至87.76萬人，較去年底再跌14.3%。平保管理層在業績會上表示，過去以壯大代理規模的增長模式不能持續，自去年起已對代理人招募管理、產品結構等進行改革，預期需3年見效。

平保自2019年已表示進行改革，至於見效時間是否遲於當初預期，姚波表示改革在過去一兩年變得更困難，去年疫情亦有較大的影響，行業招聘難度增加，所需時間有所拉長，不過改革措施已在進行，在多個方面進入測試，明年將覆蓋更大範圍。事實上，現在行業皆面對相同的問題，平保較其他同業更早進行改革，可比他們更早走出低谷，他期待以兩至三年時間，達至長期可持續的發展。

平保A股今年下跌四成，該行宣布將投入50億至100億元人民幣，繼2019年後再次進行回購。姚波認為，目前平保每股內含價值低於股價，與公司的真正價值存在差異，因此進行市值管理以盡管理層的責任，高級管理層亦會增持股份。該行會繼續推動壽險改革以期回復增長，改進投資效益，並穩定提升分紅，以提振市場對平保發展和股價的信心。

姚波在2019年曾提及會研究在H股市場回購，不過最終回購並沒有包括H股。他指出H股回購後需要注銷，而A股則有政策容許作員工股權激勵等用途，因此是次回購仍只會在A股。至於回購會否成為常態，姚波表示，回購是針對特定時間的內外部情况，經綜合考慮後而作出的決定。