經濟

黃光裕出獄後設多家公司 攻超市酒窖等

【明報專訊】提到曾陷囹圄的內地富豪，國美系掌舵人黃光裕（圖）此前亦因非法經營、內幕交易罪等被判刑，多年來一直被指在獄中繼續遙距督師國美（0493），至今年2月16日終假釋期滿出獄。據本報翻查資料，黃光裕似乎早有部署，在其假釋期滿當天在港註冊成立私人公司「中國新型城鎮化投資」，文件顯示他香港住址並有其親筆簽名，未知黃氏本人是否正身處香港。

假釋當日即在港開公司

在黃光裕獄中多年期間，國美除曾陷「國美蘇寧」之爭，公司亦曾出現股權爭拗。在黃光裕入獄後，代替其出任主席的陳曉，拉攏貝恩資本欲透過配股攤薄黃光裕持股，取代其控股股東位置，最終以陳曉等人被逐、貝恩資本撤出落幕。

然而，內鬥加上網購衝擊已令國美元氣大傷，且公司多年來出現不少令人質疑的交易，包括2015年國美突以近113億元的高估值，向黃光裕收購他個人所持的大批非上市二、三線門店資產，令市場信心不再。

不過，集團似乎未有停步，除了再在本港「買殼」國美金融科技（0628）外，經營上亦開拓「娛樂化」零售，在內地設立「真快樂」應用程式，發展結合零售、社交、體驗、直播等多功能的全渠道網上購物平台。而根據公開資料，國美似乎發展的方向非常多，註冊了多間公司，涉及超市、智能、酒窖等方面。

揚言國美18個月內收復失地

雖然動作多多，不過市場最關注的是黃光裕出獄後能否帶領國美重上高峰， 而黃亦在2月18日的高管會議上正式官宣，要「力爭用未來18個月的時間，使企業恢復原有的市場地位」，但結果仍待驗收。

相關字詞﹕黃光裕 國美

上 / 下一篇新聞

張文中DMALL伙牛奶公司攻港網購 「中資版港視」助惠康Market Place開發App
張文中DMALL伙牛奶公司攻港網購 「中資版港視」助惠康Market Place開發App
話你知：零售龍頭含冤逾十載
話你知：零售龍頭含冤逾十載
平保：疫情礙復蘇 壽險業務臨挑戰
平保：疫情礙復蘇 壽險業務臨挑戰
陳茂波：設債市委員會檢視債市運作
陳茂波：設債市委員會檢視債市運作
渣打：港金融市場業務 上半年錄雙位數增幅
渣打：港金融市場業務 上半年錄雙位數增幅
華融去年蝕1029億人幣 歸咎賴小民「激進經營」
華融去年蝕1029億人幣 歸咎賴小民「激進經營」
富達張宇翔：聯儲局減買債非加息 續看好美股
富達張宇翔：聯儲局減買債非加息 續看好美股
壞消息已反映 中資股機會多於挑戰
壞消息已反映 中資股機會多於挑戰
普徠仕沈文婷：美年底料退市 明年6月結束QE
普徠仕沈文婷：美年底料退市 明年6月結束QE
留意部分高息工具或從本金中提取派息
留意部分高息工具或從本金中提取派息
海倫司打造中國第一酒館
海倫司打造中國第一酒館
虛幣普及 市民易墮洗錢陷阱 業界籲提供更多資訊加強市民教育
虛幣普及 市民易墮洗錢陷阱 業界籲提供更多資訊加強市民教育
倘被要求出任股東或董事 市民應當心
倘被要求出任股東或董事 市民應當心
IKEA推小型店舖助擴張 適應疫情更易覓舖位
IKEA推小型店舖助擴張 適應疫情更易覓舖位
研究︰外匯波動或影響外資投資
研究︰外匯波動或影響外資投資
NFC表帶電子支付 將可自由綁定信用卡
NFC表帶電子支付 將可自由綁定信用卡
同一張卡可綁定多條表帶 冀刺激銷量
同一張卡可綁定多條表帶 冀刺激銷量
張兆聰：硬科技受捧 買南方中証
張兆聰：硬科技受捧 買南方中証
李澄幸：移民勿忘父母養老安排
李澄幸：移民勿忘父母養老安排
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：疫苗貢獻收入大 藥明購22454
金子：疫苗貢獻收入大 藥明購22454
張兆聰：流動性利A股 廣證候低吸
張兆聰：流動性利A股 廣證候低吸
簡志健、傅可怡：SEA在拉丁美洲發展機遇多
簡志健、傅可怡：SEA在拉丁美洲發展機遇多
《幫你格價》：房託分派大比併
《幫你格價》：房託分派大比併
沈永年：香港吃不到的潮州美味
沈永年：香港吃不到的潮州美味
陸振輝：識得玩 添福又添壽
陸振輝：識得玩 添福又添壽
趙海珠：聯儲局「收水」無改美元弱勢
趙海珠：聯儲局「收水」無改美元弱勢
陳大為：為何尚有游資焗人賭？
陳大為：為何尚有游資焗人賭？
陸振球：上善若水 留意中國水務
陸振球：上善若水 留意中國水務
陸振球：美國想共其他國家的富？
陸振球：美國想共其他國家的富？
林少陽：心態對了 陷困境也會有出路
林少陽：心態對了 陷困境也會有出路
技術取勝：港鐵處250天線之上
技術取勝：港鐵處250天線之上
謝偉銓：複製「以地養鐵」 補貼多元公交
謝偉銓：複製「以地養鐵」 補貼多元公交
李聲揚：令蘋果10年升10倍的CEO
李聲揚：令蘋果10年升10倍的CEO
蔡金強：美聯儲墮落 再推遲收水
蔡金強：美聯儲墮落 再推遲收水
徐家健：陷困境公司更換管理層 股價多升
徐家健：陷困境公司更換管理層 股價多升
艾雲豪：這是觀衆被愚弄或精神強暴的時代
艾雲豪：這是觀衆被愚弄或精神強暴的時代
蘇沛豐：東風績佳派息好 新能源車業務看俏
蘇沛豐：東風績佳派息好 新能源車業務看俏
李順威：基金預期重脹交易升溫
李順威：基金預期重脹交易升溫
劉思明：華電升幅溫和 待小型調整入市
劉思明：華電升幅溫和 待小型調整入市
何啟聰：阿里弱勢未改 看淡沽25205
何啟聰：阿里弱勢未改 看淡沽25205
瑞銀亞洲：美團憧憬業績 看好可購11478
瑞銀亞洲：美團憧憬業績 看好可購11478
摩根大通亞洲：股價績後回升 平保留意購25051
摩根大通亞洲：股價績後回升 平保留意購25051
周顯：基建延遲落成 打亂發展商陣腳
周顯：基建延遲落成 打亂發展商陣腳
王弼：美政府多少謊言 錯信代價不菲
王弼：美政府多少謊言 錯信代價不菲
曾淵滄：短炒打游擊 只能小賭怡情
曾淵滄：短炒打游擊 只能小賭怡情
湯文亮：移民潮活化香港
湯文亮：移民潮活化香港
陳永傑：美縱停買債 加息仍審慎
陳永傑：美縱停買債 加息仍審慎
廖偉強：移民留樓如留後着
廖偉強：移民留樓如留後着
布少明：放寬千萬以上住宅按揭
布少明：放寬千萬以上住宅按揭
馬泰陽：新盤齊起動 樓價穩步升
馬泰陽：新盤齊起動 樓價穩步升
Wetland開放式戶折實430萬 實呎1.6萬起 天水圍首見同類戶型 勢成區內做價新指標
Wetland開放式戶折實430萬 實呎1.6萬起 天水圍首見同類戶型 勢成區內做價新指標
HENLEY III加推45伙 折實均呎28682元
HENLEY III加推45伙 折實均呎28682元
「旅遊達人」袁學謙澳洲樓收租 補貼在港租樓
「旅遊達人」袁學謙澳洲樓收租 補貼在港租樓
瑧樺入伙兩月 204呎開放式月租逾萬
瑧樺入伙兩月 204呎開放式月租逾萬
雲海2房910萬沽 3年半帳蝕13萬
雲海2房910萬沽 3年半帳蝕13萬
上嵐「清一色」1房 吸年輕家庭
上嵐「清一色」1房 吸年輕家庭
大埔中心交投減 均呎企穩1.5萬
大埔中心交投減 均呎企穩1.5萬
內地買樓 港銀按揭方便慳息
內地買樓 港銀按揭方便慳息