黃光裕出獄後設多家公司 攻超市酒窖等

假釋當日即在港開公司

在黃光裕獄中多年期間，國美除曾陷「國美蘇寧」之爭，公司亦曾出現股權爭拗。在黃光裕入獄後，代替其出任主席的陳曉，拉攏貝恩資本欲透過配股攤薄黃光裕持股，取代其控股股東位置，最終以陳曉等人被逐、貝恩資本撤出落幕。

然而，內鬥加上網購衝擊已令國美元氣大傷，且公司多年來出現不少令人質疑的交易，包括2015年國美突以近113億元的高估值，向黃光裕收購他個人所持的大批非上市二、三線門店資產，令市場信心不再。

不過，集團似乎未有停步，除了再在本港「買殼」國美金融科技（0628）外，經營上亦開拓「娛樂化」零售，在內地設立「真快樂」應用程式，發展結合零售、社交、體驗、直播等多功能的全渠道網上購物平台。而根據公開資料，國美似乎發展的方向非常多，註冊了多間公司，涉及超市、智能、酒窖等方面。

揚言國美18個月內收復失地

雖然動作多多，不過市場最關注的是黃光裕出獄後能否帶領國美重上高峰， 而黃亦在2月18日的高管會議上正式官宣，要「力爭用未來18個月的時間，使企業恢復原有的市場地位」，但結果仍待驗收。