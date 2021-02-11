張文中DMALL伙牛奶公司攻港網購 「中資版港視」助惠康Market Place開發App

明報記者

資料顯示，多點於2015年成立，初期是為物美轉型而創立，主要是在物美實體店的基礎上，建立線上線下一體化及數碼化的銷售系統，覆蓋大賣場、便利店、供應鏈數字化系統，及智能物聯網等，為企業降低成本及提高效率等。後來隨着技術成熟，開始向其他傳統零售商輸出技術，合作方除了同屬物美系的麥德龍外，也有合家福、壹加壹等地區超市或百貨集團，業務類近在港經營HKTVmall的香港科技探索在去年底才成立的「Shoalter Technology」，主力輸出其網購平台技術，現時主要在內地發展。

向傳統零售商輸出網購平台技術

不過，原來多點在去年已開始踏足海外市場。資料顯示，多點與怡和旗下牛奶公司合作，於去年1月成立新公司Retail Technology Asia，雙方各持一半股權，創始董事包括張文中本人及牛奶國際行政總裁麥殷（Ian McLeod）等高級管理層。據多點的官網，暫未見其他海外案例，故相信與牛奶國際的合作，或是其首批海外項目。

根據App Store及Google Play資料，目前由Retail Technology開發的應用程式只有「Market Place by Jasons」及「Cart」，前者主要是Market Place的網購版本，後者則主要是惠康的銷售平台，暫時未見多點有透過Retail Technology與其他第三方合作。

物美申港上市遇阻 多點傳SPAC赴美

張文中近年逐步將物美與多點業務區分，前者重組成「物美科技」並在今年3月向港交所（0388）遞上市申請，業務包括原有的物美外，亦包括了連鎖超市麥德龍中國部分，惟上月曾傳出物美遭港交所質疑誇大業務科技成分等，正向公司提問，令上市計劃陷停滯。至於多點則於今年傳出擬赴美以SPAC形式上市，並指其2020年C輪融資中，獲得包括騰訊（0700）等投資，估值最高達40億美元（約312億港元）。