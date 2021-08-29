經濟
馮其十 神州新形勢

中國經濟

中央再推長江經濟帶 力度非比尋常

【明報專訊】長江經濟帶，無論實力還是潛力，都是中國經濟版圖上的重地，堪稱中國經濟脊梁。但長江經濟帶要真正融為一體，難度非同小可，力度非比尋常。

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