越南「三就地」防疫 廠商面臨「三流失」

與世隔絕生活 工人辭職回家

胡志明市近期推出了替代方案，讓工人回到廠房附近的宿舍休息，但行動範圍受到限制，以防止他們受到感染。越南衛生部指出，Delta變種病毒傳播速度快、感染周期短，很多人口稠密、工業園眾多、人員流動性大的省市出現疫情，並在條件簡陋的居住地點迅速蔓延。

由上周一（23日）起，胡志明市實施疫情爆發以來最嚴格的「就地不動」防控隔離措施，除特殊群體以外，全部市民不得外出。近1000萬民眾的食物發放由軍隊、警察和政府疫情防控隊伍負責。為確保防疫措施完全落實，增援的士兵部署在胡志明市各個區域的街道和檢查站，加強巡邏檢查。疫情形勢使部分國際投資者對越南業務採取觀望態度，並將部分生產轉往中國和新加坡等地。由於中國從疫情迅速復蘇，使其在全球供應鏈保持主導地位。

中國復蘇快 主導全球供應鏈

澳新銀行報告指出，在2019年底疫情爆發前，中國內地出口額佔全球貿易額的14%左右，在去年第三季升至16.2%，目前在15%左右。至於中國以外的亞洲地區出口額佔全球貿易額的比例，由2019年底時的23%，升至去年第三季的23.8%，至今年首季回落至23.3%。根據日經亞洲（Nikkei Asia）的分析，2020年蘋果公司（美：AAPL）200強供應商中，51家位於中國內地和香港（2018年為42家），台灣供應商以48家居第二位（2018年為47家）。這是中國內地與香港首次躍升榜首。

[企業地球村]