越南爆疫關廠 歐美品牌旺季缺貨

資料來源：華爾街日報、bluenotes.anz.com

越南政府一直實施嚴格的防疫措施，除了封鎖村莊，又安排數以萬計民眾住進軍營及其他政府設施進行隔離。這些措施直至最近數月一直見效，使當地工廠在西方疫情嚴重之際維持運作，向歐美繼續出口衣履、家具、電子產品及運動器材等。不過面對傳播力更強的Delta變種病毒，病毒溯源追蹤趕不上病毒傳播速度，越南防疫系統終被攻破防線。由於當地只有不到一成人口完成疫苗接種，以致當地在過去一個多月確診個案激增，近期每天確診人數超過1萬。

越南政府下令關閉一些工廠，其他工廠則減少車間的工人，使嚴重依賴越南製造業的西方品牌面臨缺貨，受影響的包括德國運動品牌Adidas（德：ADS）、美國休閒鞋生產商Crocs（美：CROX）和快時尚鞋履品牌Steve Madden（美：SHOO）等。

分析：疫苗不平等 產品供需失衡

除越南以外，印尼、斯里蘭卡和泰國等疫苗接種率相對偏低的亞洲製造業中心，生產效率也有所下降。部分西方品牌急於在中國等地尋找替代供應商，甚至不惜支付高昂的空運費用，務求把貨品迅速運往歐美，緩和生產延誤造成的缺貨問題。牛津經濟研究院（Oxford Economics）亞洲經濟研究主管Louis Kuijs指出，發達經濟體與新興經濟體之間的疫苗不平等現象，令產品供需進一步失衡，並為商界增加成本壓力。

近期的數據顯示，接種疫苗的保護效果比預期低，部分發達國家已開始或準備為國民施打第三針加強劑。即使是12歲以上人口接種比例接近八成的以色列，每百萬人口每天仍有近650個新增病例，成為全球單日確診率最高的國家之一，六成住院者已接種兩劑疫苗，促使以色列加緊為國民注射第三劑加強針，反觀很多發展中國家的大部分民眾仍未接種過一劑疫苗。

Crocs行政總裁Andrew Rees在上月的財報會議談及越南時稱，越南的接種能力不及發達經濟體，只能採取防疫封鎖措施，預計工廠需要暫時關閉，這顯然會影響供應。越南是美國的鞋履及服裝主要供應國。美國市場的進口鞋履，30%來自越南。

Adidas考慮提高售價

有28%產品產自越南的Adidas在8月初表示，自7月中以來，其在越南的大部分供應商生產受阻，可能導致今年下半年銷售額損失約6億美元。該公司表示，供應鏈中斷使其難以滿足消費者的強勁需求，將考慮提高售價。

供應鏈專家指出，越南等亞洲國家的製造業生產受阻，將進一步推高鞋類等消費品的價格。美國7月核心消費者物價指數（CPI）按年增長4.3%，是近20年來少見的高位。8月中，包括Nike（美：NKE）、Gap（美：GPS）在內的80多家鞋履及服裝企業，致函美國總統拜登，促請他加快向越南提供新冠疫苗。信中表示，業界能否健康發展，取決於越南供應商的健康運作。

美製鞋商：部分生產遷回中國

越南約有1億人口。上周訪問越南的美國副總統賀錦麗表示，美國再向越南捐贈100萬劑疫苗，使美國支援越南的疫苗總數增至600萬劑。供應鏈專家指出，越南疫情嚴峻，製造業產能下降，令一些為逃避中美貿易戰而將供應鏈加快由中國遷往越南的公司，重新考慮對越南的依賴程度。大部分產品在越南生產的美國製鞋商Wolverine World Wide表示，由於供應鏈不穩定，已將部分生產遷回中國。

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