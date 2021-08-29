商湯申上市 認列美實體清單或限制採購

商湯上市的聯席保薦人為中金公司、海通國際及匯豐。其上半年度錄得除息稅、攤銷及折舊前虧損（LBITDA）5.79億元（人民幣‧下同），按年減少42.13%；虧損淨額37.13億元，按年減少三成。上半年出現負資產229.61億元，經營現金淨流出12.29億元，但流動資產淨值仍達223.48億元。截至今年6月前後12輪融資52.25億美元（約407.55億港元）。在上半年度16.51億元的收入中，內地市場佔85.54%，其他源自東北亞、東南亞及中東。

今次商湯集資分別有60%、15%及15%用於研發、業務擴展、戰略投資及收購，餘額作一般營運資金。商湯的AI軟件平台主要應用於智慧商業、智慧城市、智慧生活及智能汽車上。截至6月底五大客戶佔收入59.3%。

GOGOX申上市 經調整虧損大幅收窄

此外，本地物流初創GOGOX（前稱GOGOVAN、內地名稱「快狗打車」）母公司58 Freight亦遞交上市申請，聯席保薦人為中金、瑞銀、交銀及農銀。初步文件顯示，截至今年4月底止，收入錄1.93億元，按年增長50.9%。經調整淨虧損為5178萬元，比起2020年同期經調整淨虧損1.85億元，大幅收窄。58同城旗下58到家直接持有58 Freight總股本約51.2%。

明報記者

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