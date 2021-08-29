鮑威爾放鴿 標指納指創新高

羅素2000指數全周升5%

總結全周，羅素2000指數急升5.05%，納指升2.82%，標指升1.52%，道指上升0.96%，皆扭轉上一周下跌。鮑威爾周五沒有具體說明削減買債和上調利率的進程，較其他聯儲局官員，例如聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德和克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特的立場更為鴿派。

Harvest Volatility Management研究和交易主管Mike Zigmont表示，市場正消化聯儲局持鴿派立場，亦有投資者反射性逢低買入，目前市場樂見聯儲局每月繼續向市場注入流動性，局方正在讓資產價格上升。

C朗回歸 曼聯股價飈5.8%

費城半導體指數延續周初以來強勢，上周五升1.96%再接近歷史新高，設備股Lam Research（美：LRCX）升4.14%，應用物料（美：AMAT）升3.06%，AMD（美：AMD）和Nvidia（美：NVDA）分別升3.85%和2.57%。多隻龍頭科技股亦表現不錯，Tesla（美：TSLA）升1.52%，亞馬遜（美：AMZN）升1.01%。另外，曼聯確認球星C朗拿度回歸，帶動股價（美：MANU）升5.84%。