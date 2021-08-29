內地「清網」 中概科技股偏軟

騰訊下架應援集資小程序

內地另一大社交媒微博（美：WB）前日亦發公告，將明星、音樂類的「超級話題」（簡稱超話）排名功能取消。微博表示，下一步將推出娛樂營銷帳號的處置規則，處分造謠傳謠、宣揚抵制、低俗八卦等內容的帳號，從重處罰在政府、央媒官方微博尋釁滋事、為明星偽增流量等行為。

此外，抖音昨亦公布，針對官方整治財經內容的公告，開展專項行動，打擊違規財經新聞、歪曲經濟政策解讀、唱空市場等行為。

此外，路透社在上周五引述消息人士稱，內地擬禁掌握涉及潛在安全風險數據的企業在境外上市，涉及互聯網、電訊和教育等與政治或國家安全的行業，或於今年第四季推出。消息拖累以中概科技股為主的納斯達克金龍中國指數，逆市下跌1.08%，阿里巴巴ADR（美：BABA）跌3.49%，折合收報155.52港元，比港股低收0.24%，嗶哩嗶哩ADR（美：BILI）跌2.79%，折合收報584.83港元，比港股低收3.41%。

耀才：科技股積弱勿撈底

恒生科指上周反彈達7.25%，對於再有不利監管消息，耀才證券研究部總監植耀輝認為，過去科技股已因加強監管積弱，認為不會因此在周一令股價大幅走弱。早前公布的科技股業績不見驚喜，資金缺乏買入的誘因，認為即使下跌也不是撈低的時候。恒指夜期上周五跟隨美股做好，收報25,425點，上升0.23%，高水17點，ADR港股比例指數報25,538點，上升0.51%。