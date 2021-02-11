Wetland Seasons Bay次輪300伙沽清

被視為新供應重鎮的天水圍區，新盤仍然熱賣。大型全新盤Wetland Seasons Bay第1期昨日進行第二輪銷售，與首輪銷售相同，發展商將準買家分兩組進行揀樓，A組大手客率先在昨日早上9時報到及揀樓，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，A組大手客錄得約20宗成交，當中三成為投資者，主要睇好大灣區發展潛力，購入作長線投資。而B組一般買家在昨日早上10時報到及揀樓，並在昨晚約7時全數售出。

逸瓏灣8昨售5伙 吸金逾7908萬

除Wetland Seasons Bay第1期外，多個新盤貨尾銷情亦理想，其中已屆入伙期的信置（0083）大埔白石角逸瓏灣8，昨日售出5伙，單日吸金7908.27萬元。據悉，項目在本月共售出22伙，套現逾3.8億元，而全盤自2019年9月起開售，至今累售510伙，佔全盤528伙的逾96%，套現逾50億元。

此外，多個大型新盤部署出擊，由嘉里（0683）、信置及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸2期揚海，日前加推2號價單後，發展商將在今日公布最新銷售部署，擬在本周開售。市場消息稱，項目在過去4日累收逾1900票，以首兩張價單合共推出的188伙計，超額認購逾9.1倍。

同部署於短期內開售的恒地（0012）啟德THE HENLEY III，過去兩天共收298票，以首批單位81伙計，超額認購逾2.6倍，發展商亦於今日公布最新銷售部署，擬於短期內加推應市。

環宇海灣連天台特色戶1038萬易手

一手市場暢旺，二手續現高價成交。荃灣西環宇海灣一個2房連天台特色戶，創同類單位新高價。中原地產副分區營業經理陳耀榮表示，有關單位位於3座頂層，實用面積491方呎，2房海景戶，屬連天台特色單位，原業主早前以1100萬元放售，議價後以1038萬元成交，較原叫價低62萬元或5.6%，實呎21,141元，成交價創屋苑2房新高。據悉，買家為區內客，購入單位作自用。原業主2014年以616萬元購入作投資，持貨約7年，帳面獲利422萬元，物業期內升值約69%。