疫苗股大賺 康希諾淨利率46% 收入20億貢獻9.4億利潤 中生製藥因科興發盈喜

明報記者 陳偉燊

康希諾上半年數據顯示，撇除少量結構性存款收益外，主要收入源自與軍科院生物工程研究所合作開發的5型腺病毒載體新冠疫苗，上半年大賣20.61億元，一改過往無收入狀態。同時毛利達14.37億元，相當於毛利率達69.7%；稅後淨利潤達9.37億元，淨利潤率達45.5%。集團為將該腺體疫苗商業化，已在天津建立廠房，並與上海醫藥合作建廠，冀設計年產能總計約為5億劑。不過，亦因近期主力發展該款疫苗，令其他產品的研發及進度延遲。

復星港澳售復必泰收5億

除康希諾幹出成績之外，復星醫藥中期業績亦顯示，復必泰（mRNA新冠疫苗）上半年在港澳地區實現收入逾5億元，帶動旗下抗感染核心產品業務上半年銷售增長45.3%，達26.56億元。截至8月20日，港、澳分別累計接種約431.4萬劑及87萬劑復必泰。復藥於7月與台積電、鴻海、永齡基金會及慈濟基金會，簽訂1500萬劑mRNA新冠疫苗銷售協議，供當地接種。另集團更手持開發復必泰的BioNTech股份，連同該股，期內金融資產實現公允值上升11.83億元，按年增長49.6倍。

受惠於疫苗開發及銷售，去年初至今，康希諾及復星醫藥股價累計大升3.9倍及1.17倍。至於持有科興15.08%股權的中國生物製藥，日前發盈喜，預示受惠主營業務表現令人滿意，新產品、高毛利率產品銷售佔比上升，致收入及毛利率同比明顯提升外，聯營公司財務表現強勁，令其應佔聯營公司及合營公司盈虧按年大增，因此預期中期盈利按年大增5倍。市場正觀望該集團在科興的投資會帶來多少貢獻。但該股去年初至今，股價累跌14.1%。

分析：後市看藥廠開發加強劑

第一上海首席策略師葉尚志料新冠疫苗概念仍繼續，市場正觀望該等藥廠開發加強劑及各地何時落實補針，以及復星具分銷權的復必泰何時落實在內地銷售。永裕證券董事總經理謝明光表示，投資市場早已提前炒賣疫苗股業績，目前焦點會放在開發更佳效力的疫苗上。