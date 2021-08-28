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經濟
2021年8月28日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
「讓利」仍大賺 工行建行8年最高增速 利潤重現雙位數增長 受惠不良率降
交行料貸款收益率面臨下行壓力
平保：華夏幸福提撥六成風險敞口
外媒：中央擬禁掌敏感數據公司赴美上市
港匯回落至金管局宣布增發票據前水平
網信辦整頓財經「自媒體」 禁曲解政策唱衰經濟
吉利旗下極氪 引英特爾寧德等入股 涉5投資者 公司估值逾700億
比亞迪上半年純利跌29.4％ 遜市場預期
上市公司前高層涉盜4.5億被捕
嘉里物流料運費高企持續至明年首季
永旺專攻生活用品 冀盡快扭虧
王曉初辭中聯通董事長 工信部副部長接棒
世華首季營業額增逾18% 虧損顯著收窄
泡泡瑪特半年多賺1.5倍
鮑威爾撐今年減買債 加息無期 美匯跌穿92.7 油價升逾1%
容App Store外支付方式 蘋果換集體訴訟和解
古巴政府承認及監管虛擬貨幣 將推境內許可證
CCL破頂後連跌兩周 失守190點 累跌近1% 差估署樓指連升7月快破頂
業主移民 黃埔3房千萬沽低市價5%
嘉熙連錄7宗撻大訂 本月70宗新盤取消交易
揚海加推68伙均呎3.4萬 HENLEY III首日收152票
宏安鳴鳳街項目 底價8.05億一統業權
陸振球：樓巿辣招稅其實是「共富稅」
周末睇樓好去處
The Campton屆現樓 生活起居便利
會所設直播室 助住戶當KOL
咖啡店進駐深水埗 成文青新勝地
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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