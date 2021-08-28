宏安鳴鳳街項目 底價8.05億一統業權

項目投資13億 擬明年第4季推

宏安地產行政總裁鄧灝康表示，項目位置優越，鄰近港鐵黃大仙站，加上東九龍發展漸成熟，東九龍基建及生活配套更趨完善，看好周邊一帶發展。他續稱，集團旗下「the met. 」精品住宅品牌深受用家及投資者歡迎，將沿用此設計理念規劃該商住項目。鳴鳳街項目預料提供約230伙住宅單位，基座附設商舖，投資額約13億元，預計2025年落成，計劃明年第四季推售。資料顯示，項目地盤面積9530方呎，坐落住宅（甲類）用地，以住宅地積比率9倍重建計，料可建樓面85,770方呎，以底價8.05億元計，每方呎樓面地價約9385元。

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國表示，疫情影響下，拖慢業主出售舊樓的進度，預計今年全年強拍申請數目約10至15宗，遠較2019年39宗強拍申請明顯減少。他又稱，部分申請個案已進入審訊程序，預計至今年底，將再有數宗強拍申請獲批。至於併購財團，近年除本地發展商外，內房參與亦增加，預計將有更多內房參與舊樓併購，透過強拍增加市區土儲。