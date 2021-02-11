揚海加推68伙均呎3.4萬 HENLEY III首日收152票

揚海2號價單共提供68伙，實用面積341至955方呎，當中包括全新推出的向海3房（2A座A室）及內園2房單位（2B座E室）。單位定價1465.9萬至4542.3萬元，實呎35,050至47,563元，維持最高20%折扣，折實價1172.72萬至3633.84萬元，折實實呎28,040至38,051元。入場單位為2A座29樓E室，實用341方呎，折實價1172.72萬元，折實實呎34,391元。最高售價及呎價單位為2A座33樓A室，實用955方呎，折實價3633.84萬元，折實實呎38,051元。

Wetland薈藍今明兩日共賣380伙

另一焦點新盤、恒地（0012）啟德THE HENLEY III，剛過去周四公布首批81伙價單，折實均呎28,200元，屬啟德新盤首批最貴，比同系THE HENLEY I 4月時均呎26,448元高約6.6%。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，THE HENLEY III 昨日首日開放示範單位，共收152票，當中中介人佔16票。以首批81伙計，即超額認購近1倍。

市場聚焦周末新盤推售，包括今日次輪開售312伙的新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 1期，以及周日開售68伙的宏安（1243）青衣薈藍，令昨日一手交投冷清，其中已屆現樓的信置大埔白石角逸瓏灣8，以1443.64萬元售出1樓18樓C室，實用795方呎，3房間隔，實呎18,159元，為項目3房新高。

新地屯門御海灣1期連沽2伙

另新地屯門御海灣1期連沽2伙，包括2座22樓B室及2座23樓A室，實用261及330方呎，成交價584.27萬及705.59萬元，實呎22,386元及21,382元。

此外，西南九龍長沙灣維港滙III 1B座15樓B室，實用315方呎，成交價879.6萬元，實呎27,924元。